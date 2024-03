Kułeba: Putin może zamienić państwa bałtyckie w Bachmut i Awdijiwkę

"Wydaje mi się, że nowy rząd zrozumie, że pierwszym zadaniem nowego ministra infrastruktury powinno być natychmiastowe porzucenie planu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który jest mrzonką niemającą prawa się ziścić" - stwierdził w rozmowie WNP.PL Jason McGuinness, dyrektor handlowy Grupy Ryanair. "To niedopuszczalna ingerencja w polskie sprawy wewnętrzne, wykraczająca dalece poza dopuszczalne ramy biznesowe. CPK to klucz do rozwoju łączności lotniczej Polski ze światem" - odpowiedział mu ekspert lotniczy Maciej Wilk.

"Lepiej środki przeznaczone na budowę CPK wykorzystać do rozwijania lokalnych lotnisk oraz rozwoju rynku pracy, gospodarki oraz lokalnej turystyki, ponieważ to jeden z powodów tak intensywnego rozwoju Polski regionalnej. Mamy nadzieję, że nowy rząd będzie tak rozsądny, by zdać sobie sprawę, że rozwój regionów jest czymś zdecydowanie pozytywnym. Z pewnością to lepsza droga niż budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. To megalomański projekt skazany na porażkę" - stwierdził McGuinness w wywiadzie.

"Nie ma przewoźnika, który byłby w stanie obsłużyć CPK. Ryanair z pewnością nigdy tam nie poleci i żadna inna linia nie ma tak dużo samolotów, by w pełni wykorzystać zakładany potencjał tego projektu. Dlatego ta inwestycja nigdy się nie powiedzie. Zmarnowano na nią ogromną pulę pieniędzy. Nowy rząd musi zrozumieć, że to projekt skazany na porażkę" - dodał.