Kryzys migracyjny (Kresowy Przegląd Tygodnia #54)

Tygodniowy przegląd wydarzeń związanych z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy.

– Kryzys migracyjny – na granicy Unii Europejskiej z Białorusią należy przestrzegać „standardów prawnych” – oświadczyła w czwartek nowa niemiecka minister spraw wewnętrznych z SPD; mimo zniknięcia tłumów z białoruskiego pogranicza, grupy migrantów nadal próbują nielegalnie przecierać się przez granicę Polski; w internecie pojawiły się propagandowe nagrania z udziałem dzieci nielegalnych imigrantów, na jednym z nich widać rysunek z martwym Świętym Mikołajem; Białorusini rzucali w funkcjonariuszy SG granatami hukowymi; w rejonie Olchówki w gminie Narewka odnaleziono zwłoki mężczyzny, przy których był plecak i nigeryjski paszport; w przyszłym tygodniu funkcjonariusze Straży Granicznej wraz z urzędnikami Frontexu oraz przedstawicielami Iraku i Konga zaczynają procedurę identyfikacji migrantów; Litwa zwiększyła zasiłek dla imigrantów, którzy dobrowolnie opuszczą jej terytorium, kwota wzrosła z 300 do 1000 euro; Wielka Brytania wysyła do Polski 140 inżynierów wojskowych; Czesi chcą wysłać do Polski 150 żołnierzy; Deutsche Bank, największy bank Europy, przestał obsługiwać transakcje przedsiębiorstw państwowych, banków i osób publicznych Republiki Białorusi; sankcje na Białoruś przyjęły UE i USA.

Kryzys migracyjny

Na granicy Unii Europejskiej z Białorusią należy przestrzegać „standardów prawnych” – oświadczyła w czwartek nowa niemiecka minister spraw wewnętrznych z SPD. Niemieckie media zwracają uwagę, że pośrednio skrytykowała działania Polski. Stwierdziła, że w ochronę zewnętrznej granicy UE powinien zostać zaangażowany Frontex. „I tak samo ważne jest dla mnie, aby organizacje pomocowe w każdym czasie miały dostęp do ludzi” – dodała. Przypomnijmy, że w zupełnie innym tonie wypowiadał się poprzedni szef MSW Niemiec. Horst Seehofer dziękował Polsce za to, że strzeże wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Informowaliśmy, że mimo zniknięcia tłumów z białoruskiego pogranicza, grupy migrantów nadal próbują nielegalnie przecierać się przez granicę Polski.

Straż Graniczna poinformowała, że w czwartek granicę Polski i Białorusi próbowało przekroczyć 121 osób. Funkcjonariusze wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Tego samego dnia do Polski wjechało 80 obywateli Białorusi, którzy podawali się za opozycjonistów lub osoby represjonowane na terytorium Białorusi.

Stanisław Żaryn poinformował w poniedziałek na Twitterze o proteście imigrantów w obozie na Białorusi. „Reżim Aleksandra Łukaszenki jest wciąż zainteresowany destabilizowaniem Polski” – napisał.

Wcześniej podawaliśmy, że w internecie pojawiły się propagandowe nagrania z udziałem dzieci nielegalnych imigrantów. Na nagraniu, widać dzieci z rysunkami. Jeden z rysunków przedstawia martwego Świętego Mikołaja.

„Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali z samochodu petardy hukowe” – pisała niedzielne wydarzenia SG na Twitterze.

W piątek służby Białorusi kilkukrotnie uszkadzały concertinę na odcinkach granicy ochranianych przez placówki SG w Michałowie i w Czeremsze. Podczas jej naprawiania służby Polski były oślepiane laserami.

We wtorek w lesie w rejonie Olchówki w gminie Narewka odnaleziono zwłoki mężczyzny, przy których był plecak i nigeryjski paszport. Nie jest pewne, czy osoba ta to właśnie Nigeryjczyk, którego paszport znaleziono. Zwłoki przekazano do zakładu medycyny sądowej.

Znaleziona wcześniej przy polsko-białoruskiej granicy imigrantka z Iraku zmarła w niedzielę w szpitalu w Hajnówce. Avin Ifran Zahir miała 38 lat. Będzie śledztwo prokuratury.

W przyszłym tygodniu funkcjonariusze Straży Granicznej wraz z urzędnikami Frontexu oraz przedstawicielami Iraku i Konga zaczynają procedurę identyfikacji migrantów, którzy przebywają w ośrodkach SG, a nie posiadają dokumentów tożsamości – poinformowała w piątek Straż Graniczna.

Obywatele Kuby zostali na Białorusi oszukani złudną wizją przedostania się do UE – poinformował niezależny kubański serwis CiberCuba. Podkreślono, że imigranci skarżyli się na brutalne traktowanie przez białoruskie władze. „Pewnego dnia musieliśmy przejść przez granicę, uciekając przed ciosami zadawanymi nam przez białoruską milicję. Funkcjonariusze polskiej policji pomogli nam uciec (…) otwierając w ogrodzeniu granicznym dziurę, przez którą przeszliśmy na ich stronę” – poinformował jeden z imigrantów. Imigrant zaznacza, że ostatecznie polska policja przetransportowała ich w inne, bezpieczne miejsce na granicy. Następnie skierowano ich z powrotem na Białoruś.

Litwa zwiększyła zasiłek dla imigrantów, którzy dobrowolnie opuszczą jej terytorium. Kwota wzrosła z 300 do 1000 euro.

Wielka Brytania wysyła do Polski 140 inżynierów wojskowych, aby pomóc z nielegalną imigracją stymulowaną przez Białoruś. Przewiduje się, że wojska pozostaną w Polsce od końca grudnia do kwietnia i zapewnią wsparcie inżynieryjne wzdłuż granicy, w tym naprawę dróg, pomoc w planowaniu i wzmacnianiu ogrodzenia granicznego, poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. Wielka Brytania prawdopodobnie wyśle ​​też wojska na Litwę.

Czeski premier Andrej Babisz, który kończy swoje urzędowanie, zapowiedział skierowanie wniosku do obu izb parlamentu Republiki Czeskiej o zgodę na wysłanie 150 żołnierzy do Polski w rejon granicy z Białorusią. Wnioski w tej sprawie mają trafić w środę do Izby Poselskiej i Senatu.

6 grudnia na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojawiła się informacja o środkach tymczasowych, jakie Polska ma stosować wobec migrantów z Białorusi. Trybunał twierdzi, że w okresie od 20 sierpnia do 3 grudnia 2021 r. rozpatrzył łącznie 47 wniosków o zastosowanie środków tymczasowych, złożonych łącznie przez 198 wnioskodawców; 13 otrzymał między 20 sierpnia a 31 października 2021 r., a 34 wnioski wpłynęły w listopadzie i grudniu. 44 z tych wniosków wniesiono przeciwko Polsce, jeden został złożony przeciwko Litwie, a dwa przeciwko Łotwie. Trybunał Europejski zastosował Regułę 39 Regulaminu Trybunału w sumie wobec 43 skarg. W przypadku niektórych, Trybunał wskazał rządom Polski, Litwy i Łotwy na konieczność zapewnienia skarżącym żywności, wody, odzieży, odpowiedniej opieki medycznej i, jeśli to możliwe, tymczasowego schronienie na ograniczony czas. Trybunał podkreślił jednak, że ten ostatni środek nie musi być zastosowany wobec wszystkich migrantów przebywających na terytorium Białorusi. Jednocześni ETPCz zastrzegł, że migranci „nie powinni być wydalani z Polski, jeśli rzeczywiście przebywali na terytorium Polski”. Polski rząd ma takim osobom zapewnić bezpośredni dostęp do pomocy prawnej.

Deutsche Bank, największy bank Europy, przestał obsługiwać transakcje przedsiębiorstw państwowych, banków i osób publicznych Republiki Białorusi – podał portal finanz.ru. Współpracę z Białorusinami zawieszają także inne banki europejskie czy rosyjskie. Płatności w euro i dolarach zostały objęte restrykcjami po tym, jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania i Kanada 2 grudnia jednocześnie wprowadziły kolejny pakiet sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki.

Jak informowaliśmy, ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli w czasie posiedzenia w Brukseli sankcje wobec Białorusi. Obejmują one 20 osób fizycznych i 12 osób prawnych, w tym spółkę handlową zależną od Belaruskali ( kluczowego eksportera zaopatrującego Białoruś w walutę obcą) – BKK. Na liście znalazły się linie lotnicze Belavia, Biełorusnieft, Grodno Azot, Belshina. Sankcje polegają na zakazie wjazdu do UE oraz zamrożeniu aktywów. Nałożenie sankcji zostało skoordynowane z analogicznymi działaniami USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Osoby prawne wpisane na listę sankcyjną USA to m.in. państwowe koncerny potasowe (Białoruska Spółka Potasowa, Sławkalij, Agrorozkwit), firmy białoruskiej zbrojeniówki (Biełtecheksport, AGAT, Kidma Tech i Gardserwis) oraz linie lotnicze TransAVIAexport wraz z należącymi do nich samolotami. W odpowiedzi rząd Republiki Białoruś zakazał importu szeregu towarów pochodzących z państw stosujących sankcje.

Białoruś przewiduje straty z tytułu sankcji za eksport energii i chemikaliów w wysokości 250-300 mln USD – powiedział w sobotę zastępca szefa sztabu Administracji Prezydenta Dmitrij Krutoj w wywiadzie dla telewizji Białoruś-1.

Polska i kraje bałtyckie będą mogły przeznaczyć środki z budżetu UE na 2022 r. (25 mln euro) na budowę ogrodzenia na granicznego. W budżecie nie znalazły się żadne zapisy, które uniemożliwiałyby finansowanie takiej infrastruktury. Wcześniej KE deklarowała, że nie zgodzi się na finansowanie tego celu.

