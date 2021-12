Deutsche Bank przestał obsługiwać transakcje białoruskich firm i urzędów państwowych

Deutsche Bank, największy bank Europy, przestał obsługiwać transakcje przedsiębiorstw państwowych, banków i osób publicznych Republiki Białorusi – podał portal finanz.ru. Współpracę z Białorusinami zawieszają także inne banki europejskie czy rosyjskie.

Ukraińska odnoga węgierskiego OTP Banku powołując się na informacje od Deutsche Banku, w grudniu poinformowała klientów, że na czas nieokreślony zawieszono transakcje z Białorusią. Z podobnymi problemami borykali się klienci MTB Banku, który również dokonywał transakcji walutowych przez Niemcy.

Płatności w euro i dolarach zostały objęte restrykcjami po tym, jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania i Kanada 2 grudnia jednocześnie wprowadziły kolejny pakiet sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki.

Deutsche Bank, kluczowy bank korespondencyjny dla państwowych organizacji kredytowych Białorusi, już we wrześniu zamknął konta korespondencyjne państwowych Belarusbank, Belinvestbank i Belagroprombank.

Belagroprombank stracił rachunki korespondenckie nie tylko w Deutsche Banku, ale także ze wszystkimi europejskimi partnerami, w tym niemieckim Commerzbankiem, DZ Bankiem, włoskim Unione di Banche Italiane i polskim PKO Bankiem.

Nawet rosyjskie banki państwowe w tym Sbierbank, WTB i Rosselchozbank odmówiły realizacji transakcji walutowych z Biełagroprombankiem.

Jak informowaliśmy, ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli w czasie posiedzenia w Brukseli sankcje wobec Białorusi. Obejmują one 20 osób fizycznych i 12 osób prawnych, w tym spółkę handlową zależną od Belaruskali ( kluczowego eksportera zaopatrującego Białoruś w walutę obcą) – BKK. Na liście znalazły się linie lotnicze Belavia, Biełorusnieft, Grodno Azot, Belshina. Sankcje polegają na zakazie wjazdu do UE oraz zamrożeniu aktywów. Nałożenie sankcji zostało skoordynowane z analogicznymi działaniami USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Osoby prawne wpisane na listę sankcyjną USA to m.in. państwowe koncerny potasowe (Białoruska Spółka Potasowa, Sławkalij, Agrorozkwit), firmy białoruskiej zbrojeniówki (Biełtecheksport, AGAT, Kidma Tech i Gardserwis) oraz linie lotnicze TransAVIAexport wraz z należącymi do nich samolotami. W odpowiedzi rząd Republiki Białoruś zakazał importu szeregu towarów pochodzących z państw stosujących sankcje.

Białoruś przewiduje straty z tytułu sankcji za eksport energii i chemikaliów w wysokości 250-300 mln USD – powiedział w sobotę zastępca szefa sztabu Administracji Prezydenta Dmitrij Krutoj w wywiadzie dla telewizji Białoruś-1.

Kresy.pl / finanz.ru / rp.pl