Litwa zapłaci 1000 euro nielegalnym imigrantom, którzy dobrowolnie opuszczą jej terytorium

Litwa zapłaci 1000 euro nielegalnym imigrantom, którzy zdecydują się dobrowolnie na powrót do krajów swojego pochodzenia.

Litwa zwiększyła zasiłek dla imigrantów, którzy dobrowolnie opuszczą jej terytorium. Kwota wzrosła z 300 do 1000 euro. „Mamy nadzieję, że wyższy zasiłek skłoni do dobrowolnego powrotu większą liczbę osób” – oświadczyła Agne Bilotaite, minister spraw wewnętrznych Litwy, cytowana w czwartek przez PAP.

„Utrzymanie jednego migranta kosztuje Litwę 11 tys. euro rocznie. Jest to spore obciążenie dla państwa. Szukamy sposobów na ich zachęcenie do dobrowolnego powrotu i mamy nadzieję, że wyższy zasiłek skłoni do tego większą liczbę osób” – dodała szefowa litewskiego MSW.

Zasiłek dla nielegalnych imigrantów, którzy zdecydują się dobrowolnie opuścić terytorium Litwy, będzie obowiązywać do 20 stycznia 2022 roku. Zostanie sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej, które otrzymała Litwa na zarządzanie kryzysem migracyjnym.

Departament Migracji Litwy kończy rozpatrywanie wniosków azylowych nielegalnych imigrantów, którzy przekroczyli granicę litewsko-białoruską. Złożyli oni 3272 wniosków azylowych. Azyl przyznano 54 z nich.

Już 400 nielegalnych imigrantów opuściło Litwę. 345 z nich zrobiło to dobrowolnie.

Litewskie służby odnotowały minionej doby 65 prób nielegalnego przekroczenia białorusko-litewskiej granicy. Granicę litewsko-białoruską nielegalnie przekroczyło od początku roku ponad 4,2 tys. osób, a blisko 8 tys. zostało zawróconych.

Kryzys migracyjny na granicy Polski, Litwy i – w mniejszym stopniu – Łotwy jest stymulowany przez białoruskie władze.

Informowaliśmy, że mimo zniknięcia tłumów z białoruskiego pogranicza, grupy migrantów nadal próbują nielegalnie przecierać się przez granicę Polski.

Straż Graniczna poinformowała w czwartek, że w ciągu minionej doby udaremniła 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi. Części z migrantów udało przedrzeć się na polskie terytorium. Jednak SG nie pozwoliła im na nim pozostać.

Informowaliśmy, że we wtorek w lesie w rejonie Olchówki w gminie Narewka odnaleziono zwłoki mężczyzny, przy których był plecak i nigeryjski paszport. Nie jest pewne, czy osoba ta to właśnie Nigeryjczyk, którego paszport znaleziono. Zwłoki przekazano do zakładu medycyny sądowej.

Podawaliśmy, że 6 grudnia na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojawiła się informacja o środkach tymczasowych, jakie Polska ma stosować wobec migrantów z Białorusi.

