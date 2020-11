Kresowy Przegląd Tygodnia – Białoruś

Drogi Czytelniku! Gorąco zachęcamy Cię do zapisania się do newslettera Kresy.pl. Co tydzień, w poniedziałkowy poranek, na Twoją skrzynkę mailową będzie trafiał Kresowy Przegląd Tygodnia. Jest długi – dostarczamy nie tylko informacji, ale też wiedzy. Po jego lekturze będziesz miał pewność, że nic ważnego w mijającym tygodniu Ci nie umknęło.

Białoruś

Od czasu wyborów prezydenckich 9 sierpnia mieszkańcy białoruskiej stolicy co niedziela wychodzą na ulice Mińska, by protestować przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Nie inaczej było tej niedzieli; nie doszło jednak do jednej dużej demonstracji, ponieważ siły bezpieczeństwa nie dopuszczały do jej uformowania. W związku z tym doszło do wielu mniejszych zgromadzeń i manifestacji w różnych miejscach Mińska. Protestujący domagali się ustąpienia Aleksandra Łukaszenki, nowych i uczciwych wyborów, uwolnienia więźniów politycznych, a także ukarania odpowiedzialnych za pobicia i tortury. Dotychczas cntrum praw człowieka „Wiasna” zdołało ustalić nazwiska ponad 330 zatrzymanych w niedzielę na całej Białorusi – nie tylko w Mińsku, ale także w Grodnie, Brześciu, Pińsku, Borowlanach, Zasławiu, Nowopołocku i Lachowiczach. W piątek w Mińsku odbył się pogrzeb Romana Bondarenki, zwolennika opozycji pobitego po zatrzymaniu przez nieumundurowanych funkcjonariuszy milicji. W pogrzebie uczestniczyły tysiące ludzi.

Łukaszenko stwierdził tego samego dnia, że amerykańskie służby specjalne posiadają w Polsce i na Ukrainie centra, z których próbują destabilizować sytuację na Białorusi. Białoruski prezydent poprosił o cierpliwość i zapowiedział ujawnienie pewnych informacji o zagranicznych próbach destabilizacji sytuacji w kraju w przyszłym tygodniu. Mają one m.in. dotyczyć sprawy śmierci Romana Bondarenki. „Jeśli masz na myśli ostatnie przecieki na kanałach w Telegramie, pewne rozmowy związane ze śmiercią tego chłopaka (…): nie czas, wytrzymajcie trochę. W przyszłym tygodniu powiemy wszystko. Uwierzcie, będzie bardzo ciekawie” – zapewniał Łukaszenko.

Na liście osób prawnych i fizycznych zaangażowanych w działalność o charakterze terrorystycznym prowadzonej przez KGB znaleźli się w czwartek Sciapan Puciła i Raman Pratasiewicz. Obaj ci obywatele Białorusi mieszkają w Polsce. Puciła jest założycielem bardzo popularnego wśród Białorusinów kanału na Telegramie Nexta (Niechta). Pratasiewicz była przez jakiś czas jego głównym redaktorem. Nexta został niedawno uznany przez białoruski sąd medium ekstremistycznym. Ten kanał na Telegramie odgrywał dużą rolę w mobilizowaniu protestów przeciwko białoruskiemu przywódcy. Wcześniej zażądano ich ekstradycji.

Z drugiej strony, nastepnego dnia czołowa przedstawicielka białoruskiej opozycji, Swietłana Tichanowska po rozmowie z szefem MSZ Holandii zapowiedziała, że zainicjuje procedurę ws. uznania za organizacje terrorystyczne białoruskiego OMONu oraz Głównego Zarządu ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją MSW Białorusi.

„Na Białorusi trwa kryzys społeczno-polityczny, który może zakończyć się wojną domową” – ostrzegł w sobotę metropolita mińsko-mohylewski ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, odprawiając Mszę św. w ostrobramskim kościele św. Teresy w Wilnie. Od prawie trzech miesięcy arcybiskup mieszka w Polsce. Msza św. w Wilnie była drugą białoruskojęzyczną Mszą, jaką odprawił od tego czasu. Poprzednia miała miejsce w Warszawie.

Jak podała we wtorek białoruska państwowa agencja informacyjna Biełta, Białoruś obniżyła swój udział w inicjatywie Partnerstwa Wschodniego do poziomu eksperckiego oraz wstrzymała pracę grupy koordynacyjnej Białoruś-UE. Jest to odpowiedź białoruskich władz na sankcje ze strony UE, do których ostatnio przyłączyły się Północna Macedonia, Czarnogóra, Albania, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Ukraina. W niedzielę szef białoruskiej dyplomacji Uładzimir Makiej zapowiedział, że lista osób objętych sankcjami zostanie rozszerzona o przedstawicieli kierownictwa Unii Europejskiej i niektórych krajów unijnych.

Po 1 sierpnia br. do Urzędu ds. Cudzoziemców wpłynęło 8,5 razy więcej wniosków o przyznanie obywatelom Białorusi statusu uchodźcy w Polsce niż w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku. Jak dowiedział się białoruski portal Tut.by w Urzędzie ds. Cudzoziemców, od 1 sierpnia do 16 listopada br. o status uchodźcy w Polsce ubiegało się 252 obywateli Białorusi. Od początku roku takich wniosków wpłynęło 282. Oznacza to, że w ciągu ostatnich trzech i pół miesiąca do urzędu wpłynęło prawie 8,5 razy więcej wniosków o nadanie statusu uchodźcy niż w pierwszych siedmiu miesiącach roku. Dane polskiej Straży Granicznej mówią o tym, że obywatele Białorusi pomiędzy 9 sierpnia a 8 listopada br. przekraczali polsko-białoruską granicę 194,5 tysiąca razy.

