Ukraina i 6 innych państw przyłączyło się do sankcji UE wobec Białorusi

Północna Macedonia, Czarnogóra, Albania, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Ukraina przyłączyły się do decyzji Unii Europejskiej o nałożeniu sankcji na białoruskich urzędników i funkcjonariuszy.

O dołączeniu siedmiu państw do unijnych sankcji poinformował w piątek wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.

Borrell w swoim oświadczeniu przypomniał, że 2 października Unia Europejska objęła sankcjami 40 osób fizycznych z Białorusi. „Kraje kandydujące Republika Macedonii Północnej, Czarnogóra i Albania oraz kraje EFTA: Islandia, Liechtenstein i Norwegia, będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także Ukraina dostosowują się do niniejszej decyzji Rady [Unii Europejskiej]” – oświadczył szef unijnej dyplomacji.

Kraje dołączające do sankcji mają dostosować swoje przepisy do unijnej decyzji o sankcjach. „Unia Europejska przyjmuje to zobowiązanie do wiadomości i wita je z zadowoleniem” – napisał Borrell.

Komunikat Josepa Borrella nie wymienia decyzji z 6 listopada br. roku o rozszerzeniu sankcji UE na 14 kolejnych urzędników i funkcjonariuszy, m.in. na Aleksandra Łukaszenkę, jako tej, do której przyłącza się wymienione 7 krajów. Ukraińska agencja informacyjna Ukrinform podaje jednak, że „Ukraina i sześć innych krajów przyłączyło się do sankcji UE przeciw Łukaszence”.

9 sierpnia na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. UE jest zdania, że nie odpowiadały one międzynarodowym standardom, a po wyborach władze „brutalnie rozprawiły się z pokojowymi protestami”. UE nie uznała wyborów za wolne i uczciwe, a rządy Aleksandra Łukaszenki uważa za niemające legitymacji demokratycznej. Sankcjami objęła osoby podejrzewane o ingerencję w wybory prezydenckie i łamanie praw człowieka. Ograniczenia obejmują zakaz wjazdu do krajów UE i zamrożenie aktywów.

