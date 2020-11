Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz: na Białorusi trwa kryzys społeczno-polityczny, który może zakończyć się wojną domową

Na Białorusi trwa kryzys społeczno-polityczny, który może zakończyć się wojną domową – ostrzegł w sobotę metropolita mińsko-mohylewski ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, odprawiając Mszę św. w ostrobramskim kościele św. Teresy w Wilnie.

Białoruś „przeżywa niewidoczny kryzys społeczno-polityczny, który trwa już ponad trzy miesiące, którego końca nie widać i który może zakończyć się wojną domową” – powiedział zwierzchnik białoruskich katolików na początku Mszy św. Prosił wiernych, by modlili się za Białoruś. Jego słowa przytoczyło Radio Swaboda.

„Wiemy, czym jest podzielone społeczeństwo, zostanie ono zniszczone, jak mówił Jezus Chrystus. A my chcemy, że nasza ojczyzna żyła i była szczęśliwa” – stwierdził arcybiskup.

„Jesteśmy przeciwni przemocy, nieprawdzie, niesprawiedliwości i wszystko to potępiamy. Ale powinniśmy do każdego człowieka podchodzić z miłością, umieć przebaczać tym, kto dopuszcza się zła. Nie jest to łatwe, ale trzeba mieć przed oczami krzyż Jezusa Chrystusa, który mówił: <<Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią>>” – kontynuował ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Kapłan wyraził przekonanie, że trzeba prosić Boga o łaskę, aby w społeczeństwie zapanowało najważniejsze prawo: miłości do Boga i bliźniego.

„Jakże inny byłby świat i nasz kraj, gdybyśmy żyli wedle tego prawa. Jesteśmy różni, ale powinniśmy być jednością w pragnieniu szczęścia dla naszej ojczyzny” – zaznaczył.

31 sierpnia bieżącego roku katolicki metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz nie został wpuszczony na terytorium kraju. Odmówiono mu wówczas wjazdu bez podania przyczyny. Potem białoruska straż graniczna twierdziła, że unieważniono mu paszport. Aleksandr Łukaszenka zarzucił abp. Kondrusiewiczowi „działalność antypaństwową”. Według Łukaszenki, arcybiskup „jeździł do Polski i otrzymywał konsultacje, jak niszczyć kraj”. Dodał, że „na coś podobnego nikomu się nie pozwala”. Białoruskie władze wyrzuciły też z kraju szereg opozycjonistów, m.in. byłą kandydatkę na prezydenta Białorusi Swietłanę Tichanowską.

Od prawie trzech miesięcy arcybiskup mieszka w Polsce. Msza św. w Wilnie była drugą białoruskojęzyczną Mszą, jaką odprawił od tego czasu. Poprzednia miała miejsce w Warszawie.

„Cieszę się, że mimo trudnej sytuacji zebrało się tu was niemało” – powiedział do wiernych w sobotę.

Kresy.pl / Radio Swaboda