Papież Franciszek: jestem gotów pojechać do Kijowa, ale pod warunkiem, że pojadę też do Moskwy

Papież Franciszek powiedział, że chciałby pojechać do Kijowa, ale pod warunkiem, że uda się również do Moskwy. „Udam się do obydwu miejsc albo w żadne”.

Papież Franciszek w wywiadzie dla Elisabet Piqué, watykanistki i włoskiej korespondentki „La Nación” zaprzeczył, jakoby istniał jakiś watykański plan pokojowy względem wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przyznał zarazem, że istnieje posługa pokojowa, a Stolica Apostolska wkłada wiele wysiłku, aby położyć kres rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zdaniem Ojca Świętego jest mało prawdopodobne, by w przyszłości doszło do spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego w Watykanie. Natomiast uważa, że prawdopodobne jest spotkanie delegatów, które mogłoby oznaczać zwrot w trwającej już drugi rok wojnie.

Franciszek nie wykluczył, że w przyszłości agresja Rosji przeciwko Ukrainie może zostać uznana za ludobójstwo. Dodał, że mówią o tym nie tylko grekokatolicy.

„W rzeczywistości celami stali się wszyscy, kobiety, dzieci, i wyraźnie widać próbę unicestwienia, eksterminacji narodu przez Rosjan, bo bombardują szkoły, kulturę, teatry, aby eksterminować naród ukraiński” – powiedział papież.

Ojciec Święty wypowiedział się też na temat swojej ewentualnej podróży na Ukrainę. „Jestem gotów pojechać do Kijowa. Chcę pojechać do Kijowa. Ale pod warunkiem, że pojadę też do Moskwy. Udam się do obydwu miejsc albo w żadne” – powiedział. Dodał, że że dla niego podróż do stolicy Rosji „nie jest niemożliwa”.

Papież odniósł się też do swojej niedawnej wypowiedzi, w której określił Putina mianem człowieka „kulturalnego”. Zaznaczył, że nie oznacza to moralnej oceny tej osoby.

Ojciec Święty zwrócił też uwagę, że każdy papież stanął przed problemem wojny. „W swoim czasie Jan Paweł II mówił bardzo jasne i bardzo trudne rzeczy, ale dzisiaj widać, że wojna jest już globalna”.

Wcześniej pisaliśmy, że papież Franciszek uważa, że wojnie na Ukrainie przyświtują „imperialne interesy” różnych krajów.

