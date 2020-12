Zrabowany przez Niemców zabytkowy dzwon wróci do Polski

Do Polski wróci zabytkowy dzwon z 1555 roku zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej z kościoła parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – poinformowało we wtorek BBC.



Jak poinformowało we wtorek BBC, do Polski wróci zabytkowy dzwon z 1555 roku zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej z kościoła parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach, które dziś administracyjnie są częścią Kędzierzyna-Koźle.

Ksiądz Marian Bednarek, proboszcz parafii świętej Katarzyny wpadł na trop dzwonu dwa lata temu.

Diecezja Münster w Niemczech tłumaczyła brytyjskiemu portalowi, że polska parafia ma szczęście, ponieważ podczas wojny Niemcy przetopili około 80 000 dzwonów, aby wyprodukować broń lub amunicję.

Według diecezji ksiądz Marian Bednarek znalazł w księdze parafialnej dzwon o masie 400 kg Leżał niezauważony przez dziesięciolecia z dwoma innymi dzwonami na dziedzińcu miejskiego kościoła katolickiego.

Bell, stolen by Nazis, to be returned to Poland 77 years after theft during World War Twohttps://t.co/tG2EQbU8H6

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 29, 2020