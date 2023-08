Kolejny Gruzin z zakazem wjazdu do strefy Schengen. Pomagał w nielegalnym przekroczeniu granicy

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali czterech imigrantów, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Do pomocy w popełnieniu przestępstwa przyznał się zatrzymany wraz nimi Gruzin. Mężczyzna otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. „W sobotę 29 lipca tupliccy funkcjonariusze SG podczas rutynowego patrolu w powiecie żarskim zatrzymali do kontroli drogowej jadącego w kierunku Niemiec osobowego opla, którym kierował 43-letni Gruzin” – podaje SG.

Jak czytamy, przewoził on grupę czterech cudzoziemców (dwóch Sudańczyków i dwóch Syryjczyków), którzy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce.

„Cudzoziemców zatrzymano za usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Syryjczycy i Sudańczycy przyznali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na rok próby” – informuje Straż Graniczna.

Z kolei 43-letni kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom granicy państwowej. „Usłyszał zarzuty, przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata próby. Dodatkowo Gruzin otrzymał decyzję o zobowiązaniu do natychmiastowego powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 5 lat” – czytamy.

SG przypomina, że za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

nadodrzanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl