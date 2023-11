Kolejni Ukraińcy oszukiwali na “pracownika banku”. Trafili do aresztu

Rząd jeszcze dzisiaj skieruje do TSUE skargę przeciw Niemcom - oświadczyła w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Chodzi o składowanie nielegalnych odpadów na terenie Polski.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała o sprawie w poniedziałek na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter). "Wspólnie z Szymonem Szynkowskim vel Sękiem przygotowaliśmy kompletną skargę do TSUE na Niemcy w temacie odpadów. To prawie tysiąc stron dokumentów i twardych dowodów. Jeszcze dzisiaj skarga będzie wysłana do Trybunału" - napisała.