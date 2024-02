Kolejni niemieccy kibice zaprezentowali oprawę o “istnieniu tylko dwóch płci”

Kibice Dynama Drezno w Niemczech protestowali po tym, jak Niemiecki Związek Piłki Nożnej ukarał klub Bundesligi grzywną za wywieszenie przez kibiców oprawy z napisem „są tylko dwie płcie”.

Kibice kolejnego niemiecko klubu zaprezentowali oprawę z informacją o istnieniu “tylko dwóch płci”. Tym razem chodzi o fanów trzecioligowego Dynama Drezno.

Podczas niedzielnego meczu kibice wywiesili baner z napisem: „Jest tylko jeden absurdalny DFB [Niemiecki Związek Piłki Nożnej – red.] i tylko dwie płcie”.

German football supporters of Dynamo Dresden stood in solidarity with Bayer Leverkusen on Sunday after the Bundesliga club was fined €18,000 by the German Football Association (DFB) for fans displaying a banner against left-wing gender ideology.

