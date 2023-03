Uliczna bitwa w Neapolu – niemieccy kibice starli się z policją [+VIDEO]

W środę wieczorem ma odbyć się mecz Ligi Mistrzów między włoskim SSC Napoli i niemieckim Eintrachtem Frankfurt. Jeszcze zanim rozpoczął się sporotwy pojedynek, kibice niemieckiego klubu rozpoczęli na ulicach bitwę z policją.

Jak pisze „La Stampa” przyjezdni kibice chwytali co popadnie. Kosze na śmieci, ale też krzesełka i stoliki z ogródków kawiarni jakie znalazły się na drodze fanów Eintrachtu szybko zmieniły się w pociski wymierzone w policjantów, którzy pojawili, by obstawiać przyjezdnych z Niemiec. Kibice Napoli także nie należą do spokojnych, stąd środowy mecz Ligi Mistrzów wywołał podwyższoną gotowość miejscowych sił prewencji, które jednak najwyraźniej okazały się niewystarczające. Zmobilizowano około 800 funkcjonariuszy. Zapłonęły radiowozy, bowiem fani sięgnęli również po race.

Według „Washington Post” policji udało się przynajmniej nie dopuścić do zetknięcia Niemców z kibicami gospodarzy, którzy również zaczęli gromadzić się na ulicach. Po dłuższym czasie funckjonariuszom udało się zapakować fanów Eintrachtu do autobusów, które rozwiozły ich do hoteli w jakich wynajęli noclegi. Inaczej twierdzi portal Mail Online, który przekazał, że do starć niemieckich i włoskich kibiców jednak doszło.

Około 600 niemieckich kibiców doliczno się w centrum Neapolu mimo tego, że Eintracht zrezygnował z oficjalnego przydziału biletów dla swoich kibiców na 1/8 finału Ligi Mistrzów. Niemiecki klub sprzeciwił się decyzji władz lokalnych w Neapolu zakazującej sprzedawania biletów wszystkim kibicom zmaledowanym we Frankfurcie, po zamieszkach między kibicami podczas pierwszego meczu tych dwóch drużyn.

Zamieszki przybrały takie rozmiary, że wicepremier Włoch Matteo Salvini skomentowal je na Instagramie. „To nie są kibice, to przestępcy, zbiry. Ciekawe, czy taki sam bałagan zrobiliby w Niemczech?” – zapytał polityk.

Wiadomo, że burmistrz Neapolu Gaetano Manfredi potępił zachowanie przyjezdnych i wezwał ambsadora Niemiec w Rzymie Viktora Elblinga, jak podało CNN.

Czytaj także: Ofiara śmiertelna starcia kibiców w Anglii

dailymail.co.uk/washingtonpost.com/edition.cnn.com/lastampa.it/kresy.pl