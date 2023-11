Kibic z flagą Palestyny przerwał mecz Ligi Mistrzów [+FOTO/VIDEO]

Mecz Ligi Mistrzów pomiędzy FC Kopenhagą a Manchesterem United został w środę dwukrotnie przerwany w pierwszej połowie z powodu incydentów z udziałem widzów na stadionie Parken w stolicy Danii.

Na boisko wbiegł mężczyzna, który niósł palestyńską flagę na której napisane były słowa: „Zatrzymajcie zabijanie dzieci w Gazie. Bądźmy razem”. Mężczyzna został usunięty przez ochroniarzy.

Spowodowało to niecałą minutę opóźnienia, ale wkrótce potem nastąpiła dłuższa przerwa, ponieważ kibic potrzebował pomocy medycznej na trybunach.

“Stop the killing of children in #Gaza. Let’s stand together.”

A protester with the Palestinian flag ran onto the field during the Champions League match between Copenhagen and Manchester United.#Palestine #Gaza_under_attack #GazaCeasefire #GazaGenocide #GazaHolocaust #ManUtd pic.twitter.com/2gqqnIiKVI

— DOAM (@doamuslims) November 8, 2023