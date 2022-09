KE potrąciła Polsce 30 mln euro za Izbę Dyscyplinarną. Łącznie już 204 mln euro

Jej oświadczenie przekazała turecka państwowa agencja informacyjna Anadolu. Według przekazu tureckiej służby dwie łodzie Straży Przybrzeżnej Grecji miały w sobotę przechwycić statek The Anatolian na wodach międzynarodowych Morza Egejskiego. Następnie Grecy mieli oddać strzały w jego kierunku. Na portalach społecznościowych pojawiło się już krótkie nagranie mające ilustrować tę sytuację. Na Twitterze udostępnił je redaktor portalu Middle East Eye.

Turkey says two Greek cost guard boats opened harassment fire against a Turkish Ro-Ro ship international waters on Saturday. Here is the footage pic.twitter.com/nRlndcs4sQ