Izrael proponuje Hamasowi kolejny rozejm w zamian za uwolnienie zakładników

Według informacji uzyskanych przez media izraelskie, nowy rozejm miałby potrwać siedem dni. Izrael oczekuje uwolnienia kolejnych 40 zakładników.

W nocy z wtorku na środę portal Axios podał, powołując się na izraelskie źródła rządowe, że Izrael podczas negocjacji zaproponował kolejny rozejm w Strefie Gazy. Miałby on potrwać siedem dni. W zamian za przerwanie przez stronę izraelską działań wojennych Hamas miałby uwolnić kolejnych 40 zakładników. Dotyczy to przede wszystkim kobiet oraz mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, a także zakładników chorych i ciężko rannych, wymagających pilnej pomocy medycznej.

Podczas wcześniejszego, siedmiodniowego rozejmu pomiędzy Izraelem a Hamasem w listopadzie, palestyńska organizacja uwolniła 105 przetrzymywanych przez siebie zakładników.

Wcześniej we wtorek prezydent Izraela, Icchak Hercog powiedział na spotkaniu z ambasadorami, że „Izrael jest gotowy na kolejną humanitarną przerwę i dodatkową pomoc humanitarną, by umożliwić wypuszczenie zakładników”. Według komunikatu Hercog oświadczył też, że „Izrael nie prowadzi wojny przeciwko Palestyńczykom, lecz walczy ze swoim wrogiem, organizacją terrorystyczną Hamas”. Zapewnił, że ilość pomocy humanitarnej docierającej do Strefy Gazy „może być natychmiast potrojona”. Według niego, stosunkowo niewielka liczba ciężarówek wjeżdżających do Strefy Gazy to wynik ograniczeń po stronie agencji pomocowych ONZ, a nie efekt działań izraelskich służb.

Nowy etap konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczął się 7 października wraz z atakiem palestyńskiej organizacji polityczno-wojskowej Hamas na południowy Izrael. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody. Jedynie od czasu do czasu do regionu wpuszczane są konwoje z pomocą humanitarną wjeżdżającą od strony Egiptu.

Pod koniec listopada strony zawarły rozejm humanitarny trwający tydzień, któremu towarzyszyła wymiana więźniów.

Izrael twierdzi, że w wyniku ataku Hamasu zginęło 1,2 tys. osób, w większości cywilów. Hamas wziął 7 października 240 zakładników. Zginęło również prawie 20 tys. Palestyńczyków w Strefie Gazy, podało ministerstwo zdrowia tego terytorium kierowane przez Hamas. To w większości kobiety i dzici. Co najmniej 46 tys. osób zostało rannych, a co najmniej 7,6 tys. osób uznano za zaginione – podało biuro medialne Hamasu. Ponadto, od początku konfliktu służby izraelskie aresztowały i zatrzymały ponad 4,6 tys. Palestyńczyków. W więzieniach przebywa ponad 7,8 tys. więźniów palestyńskich.

Szacuje się, że 1,9 miliona z całkowitej populacji Strefy Gazy wynoszącej 2,4 miliona to osoby, które musiały opuścić swoje miejsca zamieszkania.

Rmf24.pl / Kresy.pl