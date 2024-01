Izrael rozkopuje groby w Strefie Gazy. Twierdzi, że szuka ciał zakładników [+VIDEO]

Izraelska armia potwierdziła, że jej żołnierze rozkopują i przeszukują groby na cmentarzu na południu Strefy Gazy. Szuka ciał zakładników porwanych przez Hamas.

Siły izraelskie, jak podaje CNN, poważnie uszkodziły parę dni temu cmentarz w mieście Chan Junus na południu Strefy Gazy, ekshumując i zabierając przy tym część ciał. Izraelczycy użyli do tego buldożerów. Stacja podaje, że część grobów została uszkodzona lub zniszczona, a szczątki ludzkie odsłonięte.

The Zionist forces destroyed a number of cemeteries, west of Khan Younis in southern #Gaza. They desecrated the graves, stole the bodies, and transferred them to an unknown location.#StopGazaGenocide #AirDropAidForGaza #CEASEFIRE_NOW #ButcherBiden #IsraeliNewNazism pic.twitter.com/uRf0WDxp6M — Faheem (@stoppression) January 17, 2024

The caretaker of a cemetery that were desecrated in Khan Younis on Tuesday by Israeli forces said that the soldiers took multiple bodies after demolishing the graves. Eyewitnesses also said that Israeli tanks drove over the cemetery grounds and destroyed everything in their path pic.twitter.com/5U2U62Ra0N — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 18, 2024

Izraelskie Siły Obronne potwierdziły w komentarzu dla CNN, że to one są za to odpowiedzialne. Jak twierdzi izraelska armia, to część operacji, w ramach której Izrael szuka ciał zakładników, porwanych przez Hamas podczas ataków z 7 października ub. roku. Chodzi o osoby, co do których podejrzewa się, że zginęły. Zabieranie ciał z grobów ma służyć do ich identyfikacji.

„Proces identyfikacji zakładników, prowadzony w bezpiecznym i alternatywnym miejscu, zapewnia optymalne, profesjonalne warunki i szacunek dla zmarłego” – oświadczył w rozmowie z CNN rzecznik IDF. Dodał, że ciała, co do których uznano, że nie należą do zakładników, „są zwracane z godnością i szacunkiem”.

CNN zaznacza, że zgodnie z prawem międzynarodowym intencjonalny atak na cmentarz może zostać uznany za zbrodnię wojenną.

IDF twierdzi też, że po otrzymaniu „bardzo ważnych informacji wywiadowczych lub operacyjnych” przeprowadza „precyzyjne operacje ratowania zakładników w określonych lokalizacjach, w których informacje wskazują, że mogą znajdować się ciała zakładników”. Izraelska armia dodaje, że gdyby Hamas nie brał zakładników, to żadne poszukiwania nie byłyby konieczne.

W mediach społecznościowych krążą jednak doniesienia o zabieraniu przez izraelskich żołnierzy zwłok z grobów, zamieszczane i rozpowszechniane przez ludzi oburzonych takimi działaniami.To pierwszy raz, gdy IDF przyznało się do ekshumacji.

Według strony izraelskiej, spośród 253 zakładników wziętych przez Hamas 132 ma wciąż znajdować się w Strefie Gazy. 27 z nich najpewniej nie żyje.

Według nowych, niepotwierdzonych informacji, Izraelczycy rzekomo znaleźli pewną liczbę domniemanych ciał zakładników.

CNN zaznacza, że operacja sił izraelskich w rejonie cmentarza miała wywołać panikę. W pobliżu znajduje się też zespół szpitalny Al Nasser, gdzie według WHO ukryło się około 7 tys. ludzi oraz jordański szpital polowy. We wtorek siły Izraela zaczęły posuwać się w kierunku szpitala, wywołując ucieczkę tłumów Palestyńczyków. IDF twierdzi, że jakiś czas temu z terenu szpitala Hamas wystrzelił rakietę w kierunku sił izraelskich w Chan Junus. Przyznaje też, że w rejonie działania oddział komandosów, mających zlokalizować i zneutralizować „terrorystyczną infrastrukturę”.

Według jordańskiej armii, ich szpital polowy, stojący obok cmentarza, został poważnie uszkodzony w wyniku „ciągłego bombardowania przez Izrael okolicy szpitala”.

