ISW: Ukraińska kontrofensywa wstrzymana

Jak poinformował w niedzielę ISW, siły ukraińskie mogą tymczasowo wstrzymywać operacje kontrofensywne, aby ponownie ocenić swoją taktykę na przyszłe operacje.

Szef Centrum Wywiadu Estońskich Sił Obronnych, pułkownik Margo Grosberg, stwierdził 16 czerwca, że ocenia, że „nie zobaczymy ofensywy w ciągu najbliższych siedmiu dni, w większości wstrzymali swoje natarcia w ostatnich dniach”.

Ukraińskie dowództwo ponownie analizuje taktykę.

Raporty te są zgodne z ostatnimi obserwacjami ISW na temat skali i podejścia do ukraińskich kontrataków zlokalizowanych na południu i wschodzie Ukrainy. ISW wcześniej zauważył, że Ukraina nie skierowała jeszcze większości dostępnych sił do operacji kontrofensywnych i nie rozpoczęła jeszcze głównego wysiłku.

„Przerwy operacyjne są wspólną cechą dużych przedsięwzięć ofensywnych, a przerwa ta nie oznacza końca ukraińskiej kontrofensywy” – czytamy.

Przypomnijmy, że ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew rozmawiał z gazetą Berliner Zeitung. „Można sobie wyobrazić, że mamy dwa systemy Iris-T, kilka baterii Patriot” – oświadczył, cytowany w sobotę przez portal Deutsche Welle. Odniósł się do systemów obrony powietrznej, przekazanych przez Niemcy Ukrainie.

Jak wskazał, dzięki tej broni Kijów jest dobrze chroniony. Wyraził opinię, że w innych miejscach potrzeba więcej systemów obrony powietrznej, pojazdów opancerzonych i czołgów. Powtórzył, że Ukraina potrzebuje też myśliwców i amunicji dalekiego zasięgu. Jego zdaniem wymienione uzbrojenie „będzie bardzo ważne dla ukraińskiego zwycięstwa”.

Dyplomata zaapelował, by na szczycie NATO, który odbędzie się 11 i 12 lipca w Wilnie, otwarto przed Ukrainą drogę do Sojuszu. „Nie ma lepszej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy niż jej członkostwo w NATO” – powiedział. Wyraził opinię, że Ukraina już teraz broni wschodniej flanki NATO i jest gotowa chronić całe NATO.

Ukraina zwróciła się pod koniec maja br. do rządu Niemiec o dostarczenie rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Przypomnijmy, że minister obrony Niemiec Boris Pistorius, odniósł się wcześniej do propozycji Rodericha Kiesewettera, eksperta ds. wojskowości z opozycyjnej CDU, by dostarczyć Ukrainie rakietowe pociski manewrujące typu Taurus KEPD 350. Ma do tego sceptyczne podejście. Oświadczył, że nie zamierza zagłębiać się w każdego rodzaju system uzbrojenia i udzielać „hipotetycznych odpowiedzi na hipotetyczne pytania”.

Kresy.pl/ISW