Kontrole stanu schronów w Polsce. MSWiA: „przygotowujemy się na najczarniejsze scenariusze”

MSWiA poinformowało w poniedziałek o rozpoczęciu akcji sprawdzania schronów w Polsce. ” We wszystkich powiatowych komendach straży pożarnych rozpoczęto inwentaryzację schronów” – przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Powiedział, że Polska jest bezpieczna, lecz budując obronę cywilną „przygotowujemy się na najczarniejsze scenariusze”.

Wiceszef MSWiA poinformował, że sprawdzane są schrony i miejsca schronienia. „Mamy 62 tys. takich obiektów w całym kraju. Strażacy sprawdzają w jakim są stanie, czy są wyposażone, czy są zdolne do użytku. Jeśli nie, to będziemy podejmować działania, by je przystosowywać” – oświadczył Wąsik w poniedziałek na antenie Polsat News.

Wiceminister zaznaczył, że Polska nie jest zagrożona. „Jesteśmy w NATO, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Nie jesteśmy uczestnikami tej wojny, choć mocno wspieramy Ukrainę” – powiedział. „Polska jest krajem bezpiecznym. To są działania rutynowe. Ta akcja była zaplanowana jakiś czas temu” – dodał.

Wąsik został zapytany, dlaczego ten proces następuje po pół roku od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Odpowiedział, że rząd „porządkuje sprawy, które były zapomniane od czasów zimnej wojny”.

W przypadku wojny lub innego stanu nadzwyczajnego jednostki straży pożarnej mają przekształcić się w formacje obrony cywilnej. „Straż pożarna odpowiada za obronę cywilną. Oni najlepiej wiedzą jakie rzeczy są potrzebne, by te schronienia funkcjonowały. Wydaje się, że to dobra decyzja, by to straż zajmowała się tym zadaniem” – powiedział wiceminister.

Na pytanie, czy w takiej sytuacji obowiązki straży pożarnej nie są zbyt wielkie, wiceszef MSWiA podkreślił, że straż pożarna współpracuje z innymi jednostkami ochrony cywilnej. „Ich jest więcej. Straż pożarna współpracuje z samorządami i ochotnikami. Jestem przekonany, że ten system będzie sprawdzał się w sposób najlepszy” – wskazał.

Przypomnijmy, że już w czerwcu Maciej Wąsik zapowiadał inwentaryzację schronów w Polsce. „Docelowo każdy ma wiedzieć, gdzie jest miejsce, do którego jest przyporządkowany w razie zagrożenia” – mówił.

polsatnews.pl / Kresy.pl