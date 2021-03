Irańskie MSZ odrzuca oskarżenia Izraela o spowodowanie eksplozji na statku tego kraju

Iran stanowczo odrzuca oskarżenia Izraela, sugerujące, że Iran stoi za piątkową eksplozją na przepływającym przez Zatokę Omańską statku należącym do firmy z tego kraju – oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh w poniedziałek.

Stanowczo zaprzeczamy tym oskarżeniom (…) bezpieczeństwo Zatoki Perskiej jest niezwykle ważne dla Iranu – powiedział Chatibzadeh cytowany przez agencję „Reuters”.

Przypomnijmy, że w poniedziałek premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że to Iran jest odpowiedzialny za piątkową eksplozję na należącym do izraelskiej firmy statku, który przepływał przez Zatokę Omańską.

„To jest jasne. To była irańska operacja” – powiedział Netanjahu na antenie radia Kan. Premier Izraela został zapytany, czy Izrael odpowie na ten atak. Netanjahu powtórzył swoją poprzednią wypowiedź dotyczącą determinacji w powstrzymywaniu Iranu przed rozwojem potencjału nuklearnego. „Uderzamy w niego (Iran) w całym regionie” – dodał.

Do wybuchu doszło w piątek na statku MV Helios Ray przeznaczonym do przewożenia urządzeń tocznych i pojazdów. Statek pływa pod banderą Bahamów ale w praktyce dla izraelskiego podmiotu Ray Shipping Ltd, który ma siedzibę w Tel Awiwie. Do eksplozji doszło na granicy Zatoki Omańskiej i otwartego Morza Arabskiego w czasie rejsu do Singapuru. Po wybuchu statek zawrócił i przybił w sobotę do portu w Dubaju. Tam mają zostać dokonane prace naprawcze.

Przypomnijmy, że do serii ataków na statki pływające w rejonie Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej doszło jeszcze w 2019 r.

