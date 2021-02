Wybuch na izraelskim statku

Przedstawiciele izraelskich specsłużb udali się do portu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich by ocenić zniszczenia na stojącym w nim izraelskim statku.

Do wybuchu doszło w piątek na statku MV Helios Ray przeznaczonym do przewożenia urządzeń tocznych i pojazdów. Statek pływa pod banderą Bahamów ale w praktyce dla izraelskiego podmiotu mającego siedzibę w Tel Awiwie Ray Shipping Ltd., jak napisał portal dziennika „Times of Israel”. Do eksplozji doszło na granicy Zatoki Omańskiej i otwartego Morza Arabskiego w czasie rejsu do Singapuru twierdzi polski Portal Mowski. Po wybuchu statek zawrócił i przybił w sobotę do portu w Dubaju. Tam mają zostać dokonane prace naprawcze.

Portal Morski podaje informacje Associated Press, że na skutek wybuchu doszło do perforacji poszycia statku w dwóch miejscach. Statek może się jednak poruszać. Według „Times of Israel” nikt z załogi nie odniósł obrażeń. Nie wiadomo na razie co konkretnie było przyczyną wybuchu i jak poważne są zniszczenia, jednak prywatna agencja badająca zagrożenia i ryzyka na morzach opublikowała na swoim koncie na Twitterze fotografie, które mają przedstawiać zniszczenia na izraelskim statku.

Various photos circulating of the damage to the HELIOS RAY corroborate reports from two U.S. defence officials cited by AP of two holes in the port and starboard sides of the vessel (four total), just above the waterline. Signage shows damage at deck 3 level. pic.twitter.com/5PweU95UxT — Ambrey Intelligence (@Ambrey_Intel) February 26, 2021

Powołując się na anonimowe źródłach w kręgach izraelskich władz „Times of Israel” napisał, że panuje w nich przekonanie, że za atakiem na MV Helios Ray stoi Iran. Służby bezpieczeństwa już wcześniej ostrzegły, że poprzez sabotaż na morskich szlakach handlowych Iran może sktuczenie uderzyć w interesy wrogiego mu Izraela. Służby izraelski mają uważać, że ataku dokonał irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przy pomocy pocisku rakietowego.

„Rozważamy odpowiednia odpowiedź” – dziennik zacytował za portalem Ynet anonimowego urzędnika od spraw bezpieczeństwa – „Nie będzie milczącej akceptacji”. Otwarcie o „możliwości”, że za piątkowym wybuchem na MV Helios Ray stoi Iran wypowiedział się izraelski minister obrony Benny Gantz. Dodał jednak, że nie przeprowadzono jeszcze badań, które mogłyby potwierdzić taką tezę. „Musimy kontynuować śledztwo” – powiedział minister – „Irańczycy chcą zaszkodzić Izraelczykom i izraelskiej infrastrukturze. Bliskość Iranu [wobec miejsca wybuchu] prowadzi do oceny, że istnieje prawdopodobieństwo, że jest to inicjatywa irańska. Jesteśmy zdecydowani kontynuować sprawdzanie”.

Do serii ataków na statki pływające w rejonie Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej doszło jeszcze w 2019 r.

