Imigranci ze Wschodu, pomimo pandemii, nadal chętnie kupują w Polsce mieszkania

Według danych MSWiA, w 2020 roku cudzoziemcy kupili w Polsce ponad 7,4 tys. mieszkań, z czego prawie połowę nabyli imigranci ze Wschodu. Najczęściej byli to Ukraińcy (2,9 tys.). Obcokrajowcy coraz częściej kupują mieszkania w Łodzi, a także we Wrocławiu.

Serwis GetHome.pl dotarł do najnowszych danych MSWiA na mieszkań kupowanych w Polsce przez obcokrajowców. Wynika z nich, że w 2020 roku cudzoziemcy kupili w naszym kraju 7434 mieszkania oraz 2002 lokale użytkowe. W przypadku mieszkań, to o ponad 12 proc. mniej niż w roku 2019. To zmiana, gdyż dotąd co roku takich transakcji finansowych było coraz więcej. Eksperci portalu wiążą to z pandemią koronawirusa.

Innym czynnikiem, który według GetHome.pl przyczynił się do zmiany trendu, były prawdopodobnie kwestie natury administracyjnej, w tym wydłużenie się czasu wydawania karty stałego pobytu. Dokument ten jest niezbędny dla obcokrajowca, który chce ubiegać się w banku o kredyt mieszkaniowy. Zasadniczo procedura ta powinna trwać miesiąc, niekiedy dwa miesiące, jednak obecnie jest to dużo dłużej, a na decyzję czeka się nawet 2 lata.

Zdaniem eksperta GetHome.pl wciąż widoczne jest szczególne zainteresowanie zakupem mieszkań w Polsce wśród Ukraińców. W 2020 roku imigranci ze Wschodu nabyli łącznie 3,6 tys. mieszkań, głównie w największych polskich miastach. 80 proc. z nich (2,9 tys.) zakupili obywatele Ukrainy, a 12 proc. (blisko 470) obywatele Białorusi. Rosjanie nabyli w ub. roku w Polsce 268 mieszkań.

Według danych MSWiA, w latach 2015-2020 Ukraińcy kupili w Polsce 11,4 tys. mieszkań, Białorusini ponad 2 tysiące, a Rosjanie 1,3 tys.

Ponadto, cudzoziemcy kupują też grunty, przy czym tu konieczne jest zezwolenie MSWiA. Według danych tego resortu w 2020 roku wydano 447 takich zezwoleń na zakup 31,6 hektarów gruntów. Jako główny cel nabycia działek wnioskodawcy wskazywali zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Dane te pokazują też rosnącą aktywność na rynku mieszkaniowym obywateli Indii. Tu tendencję wzrostową widać od trzech lat. W 2020 roku Hindusi kupili w Polsce więcej mieszkań niż obywatele Izraela i Szwecji.

Przy zakupie mieszkania w Polsce cudzoziemcy wybierają głównie te miasta, w których najłatwiej mogą dostać pracę: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Łódź. W przypadku tego ostatniego miasta od trzech lat rośnie liczba zawieranych tam transakcji. W ubiegłym roku w Łodzi było ich więcej niż w Poznaniu i Gdańsku.

Dane Eurostatu wskazują, że Polska jest europejskim liderem pod względem liczby pierwszych zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców spoza UE. W 2019 r. uzyskali oni u nas 724,4 tys. zezwoleń tego typu (1/4 wszystkich w całej UE). Niemcy wydały ich dla porównania 460 tys. Eurostat podkreśla, że 551 tys. zezwoleń na pobyt w Polsce wydano obywatelom Ukrainy.

