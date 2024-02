Hennig-Kloska: unijny cel redukcji emisji o 90 proc. nie wiąże Polski. “Twarde i ambitne negocjacje”

Przedstawiony przez KE cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. nie jest wiążący dla Polski, to otwarcie dyskusji – oświadczyła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Zadeklarowała, że propozycja Komisji będzie “twardo i ambitnie” negocjowana.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska komentowała w sobotniej rozmowie z PAP kwestie związane z unijną polityką klimatyczną. Podkreśliła, że na transformacji klimatycznej nie mogą stracić zwykli ludzie. Zapowiedziała też stworzenie w Polsce programu/strategii pochłaniania, wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla w Polsce.

“Chciałam podkreślić, że to nie jest żaden wiążący dokument dla Polski, ani dla innych krajów członkowskich. Propozycja Komisji to otwarcie dyskusji o kolejnym celu przejściowym w drodze do neutralności klimatycznej, którą Wspólnota ma osiągnąć w 2050 r. Zapewniam, że polski rząd będzie ambitnie, aktywnie i twardo negocjować propozycję KE. Na razie koncentrujemy się na “widełkach” wyznaczonych przez naszych poprzedników, czyli celu na 2030 rok i potem drodze do neutralności klimatycznej w 2050 r.” – oświadczyła, odnosząc się do przedstawionego przez KE celu redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r.

“W naszym stanowisku dla Komisji podkreśliliśmy, że mamy obecnie dwa cele, czyli wynegocjowany przez rząd PiS cel redukcji emisji do 2030 r. o 55 proc. oraz deklarację dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 r. W naszym stanowisku przedstawionym wskazaliśmy, że KE musi oszacować wpływ przedstawionej propozycji redukcyjnej na PKB poszczególnych państw członkowskich” – powiedziała, pytana o stanowisko polskiego rządu podczas negocjacji tej propozycji KE.

“Wskazaliśmy również, że należy uwzględnić różny start państw, uwarunkowania historyczne, położenie geopolityczne i klimatyczne. Inaczej to wygląda z perspektywy Francji, Hiszpanii czy Portugalii, a inaczej z naszej perspektywy. Trzeba pamiętać, że polska energetyka jest nadal uzależniona od paliw kopalnych, mamy też wieloletnie zaniedbania w transformacji. Trzeba wziąć pod uwagę PKB na mieszkańca, bo to ono pokazuje zdolność wzięcia na swoje barki procesu transformacyjnego. Wyznaczając przejściowe cele redukcyjne w drodze do 2050 r. trzeba te wszystkie warunki wziąć pod uwagę. To musi być wszystko dobrze policzone, bo dobrze wiemy, że złe podejście do tego tematu da przestrzeń w Europie populistom, którzy będą straszyć i chwiać stabilnością UE” – dodała.

Przeczytaj: Reuters: Polska wycofa pozwy sądowe dotyczące polityki klimatycznej UE

Wyraziła opinię, że instrumenty wsparcia dla ludzi i gospodarki były wdrażane przez poprzedni rząd “zbyt powolnie i niewystarczająco”. “Osiągając ambitne cele klimatyczne musimy pamiętać o gospodarce i człowieku” – oświadczyła.

Hennig-Kloska została zapytana, czy polityka klimatyczna UE nie zdusi naszej gospodarki i konkurencyjności. “Jeśli nie przejdziemy na czystą energię, to nasza gospodarka będzie niekonkurencyjna. Obowiązkiem państwa jest wsparcie gospodarki, by mogła osiągnąć ten cel, by przeszła transformację. Rozwój czystych źródeł energii to nowe technologie, kolejne miejsca pracy” – odpowiedziała.

Na uwagę, że transformacja będzie dużo kosztować Polskę, odpowiedziała: “To prawda, ale koszty pozostania w obecnym miejscu będą w przyszłości jeszcze większe. Dla mnie celem jest tworzenie takich mechanizmów, aby transformacja była szansą, a nie obciążeniem. Była powodem budowania przewag Polski chociażby w nowych technologiach, efektywności energetycznej. Uważam, że np. NCBR [Narodowe Centrum Badań i Rozwoju] dotychczas zbyt mało był nastawiony na nowe technologie w obszarze energetycznym i klimatycznym. Będziemy to podnosić na poziomie zespołu międzyresortowego ds. transformacji, który niebawem wznowi prace. To musi być motor dla nowych technologii, które powinny powstawać w Polsce. Uważam, że dotychczas państwo było za mało nastawione na badania i rozwój w tym obszarze”.

“Niewątpliwie obszary te mają dużo niższą gotowość do zmiany, bo o ile transformację w energetyce próbuje się kreować od wielu lat, to efektywność energetyczna, zeroemisyjny transport czy ograniczenie emisji w rolnictwie wciąż są wyzwaniem” – powiedziała, odnosząc się do konieczności dostosowania się rolnictwa, transportu i budownictwa do nowych zasad.

Zapytana, kiedy można się spodziewać ostatecznych decyzji co do redukcyjnych propozycji KE?, oświadczyła: “Myślę, że negocjacje potrwają ok. 1,5 roku, czyli także w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE. Mandat do negocjacji będzie miała nowa Komisja, która zostanie wybrana po wiosennych wyborach”.

Jak pisaliśmy, w połowie kwietnia ub. roku. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu m.in. reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM), czyli kluczowe dyrektywy pakietu Fit for 55. Zdaniem Sebastiana Kalety (Solidarna Polska), zmiany oznaczają nowe podatki, zaś Polacy zapłacą do 2030 r. nawet 189 mld euro za przyspieszenie transformacji klimatycznej.

Sektory, które już są objęte systemem EU ETS, mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z poziomem w roku 2005. Reforma zakłada też stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2026–2034. Powstanie też odrębny system ETS II dla paliw, wykorzystywanych w transporcie drogowym i do ogrzewania budynków. UE wprowadzi opłaty od emisji gazów cieplarnianych z tych sektorów w 2027 roku, względnie w 2028 roku, jeżeli ceny energii będą wyjątkowo wysokie.

wnp.pl / Kresy.pl