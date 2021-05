Grzegorz Braun: Przełom w sprawie Jedwabnego, decyzją sądu akta śledztwa mogą być ujawnione [+VIDEO]

„Przełom w sprawie Jedwabnego: decyzją NSA ujawnione mogą być akta śledztwa prowadzonego przed laty przez IPN – w tym ów legendarny raport prof. Koli, w którym mowa o niemieckich łuskach, odkrytych zanim z polecenia min. Kaczyńskiego przerwano ekshumację” – oświadczył we wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun. „Dopełnieniem sprawy Jedwabnego musi być oczywiście pełna ekshumacja” – powiedział z kolei Tomasz Sommer.

We wtorek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa posła Grzegorza Brauna (Konfederacja), mecenasa Jarosława Litwina oraz dr. Tomasza Sommer (redaktora naczelnego „Najwyższego Czasu!”). Grzegorz Braun poinformował, że prawomocnym stał się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym stwierdzono, że sprawozdanie z badań archeologicznych oraz prac ekshumacyjnych w Jedwabnem, posiada walor informacji publicznej.

W czasie konferencji przypomniano, że po prawie trzech latach procesu wszczętego i przeprowadzonego z inicjatywy mec. Jarosława Litwina, wyrokiem z dnia 28 kwietnia br. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, Radosława Ignatiewa, złożoną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2018. W związku z powyższym sąd uznał, że sprawozdanie z badań archeologicznych oraz prac ekshumacyjnych w Jedwabnem, posiada walor informacji publicznej. Tomasz Sommer zaznaczył, że „dopełnieniem sprawy Jedwabnego musi być oczywiście pełna ekshumacja”.

„Powyższa sprawa jest o tyle istotna, że prawomocny wyrok w swojej istocie dotyczy sprawozdania jako takiego, tym samym każdy może zażądać przedstawienia mu tego sprawozdania np. w formie skanu przesłanego na adres email, zaś Prokurator Ignatiew winien go bezzwłocznie, czyli natychmiast, udostępnić i to pod groźbą popełnienia przestępstwa z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w przypadku odmowy” – podkreślono w komunikacie prasowym.

Zaznaczono, że „przytoczona sprawa zakończyła się w cieniu właśnie procedowanej przez Prawo i Sprawiedliwość i dziwnie skorelowanej z jej wynikiem zmianie brzmienia art. 156 kpk, która, jeżeli ostatecznie przyjęta, wyłączy dokumenty akt zakończonych postępowań przygotowawczych spod działania ustawy o dostępie do informacji publicznej, co uniemożliwi społeczną kontrolę poczynań prokuratorów i utajni m. in. treść opinii biegłych, w tym ww. sprawozdanie z ekshumacji żydowskich szczątków w Jedwabnem”.

W związku z opisywaną sprawą poseł Grzegorz Braun zapowiedział złożenie wniosku o udostępnienie mu kopi sprawozdania prokuratora.

