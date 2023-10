Gruzini okradali mieszkania i domy. Trafili do aresztu

Dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o liczne włamania do mieszkań i domów na terenie Dolnego Śląska. Zatrzymani trafili do aresztu na 3 miesiące.

Dolnośląska policja poinformowała o sprawie we wtorek. “Wspólna praca funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Siechnicach, Wydziału Kryminalnego oraz Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 33 i 52 lat, którzy podejrzewani są o szereg kradzieży oraz kradzieży z włamaniem do mieszkań, domów i innych obiektów. Sąd na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów w tej sprawie zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na 3 miesiące” – podkreślono w komunikacie.

Dwóm zatrzymanym Gruzinom udowodniono 12 przestępstw kradzieży z włamaniem, ale cała sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci przekonani są, że działalność sprawców była znacznie większa. Funkcjonariusze podejrzewają, że obaj Gruzini mogli działać na terenie całego kraju.

Zatrzymanym może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Jak informowaliśmy, statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W poniedziałek Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która w lipcu znów podała statystyki dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

wroclaw.policja.gov.pl / Kresy.pl