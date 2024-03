Jak podają bułgarskie media, członkowie Komunistycznej Partii Grecji i jej organizacji młodzieżowej KNU zatrzymali pociąg wiozący amerykański sprzęt wojskowy z portu w Aleksandropolis do Bułgarii i zmusili go do zawrócenia.

“Członkowie KKE i KNU zablokowali pociąg na stacji kolejowej w Aleksandropolis. Stanęli przed pociągiem z transparentami i flagami i zmusili pociąg do zatrzymania. Zażądali, aby zawrócił i aby zabójcy z USA i NATO opuścili Aleksandropolis i cały region” – głosi oświadczenie greckich komunistów.

Na banerze protestujących widniał napis: „Żadnej misji wojskowej poza granicami. Zaprzestać udziału kraju w wojnach USA, NATO i UE. W walce ludu jest nadzieja”.

“Potępiamy wykorzystywanie portu, sieci kolejowej, obozów na tym obszarze NATO przez oprawców narodów, którzy obecnie przewożą pociągami i setkami ciężarówek niebezpieczny sprzęt wojskowy do granicy z Bułgarią” – mówił Stavros Bazas.

Potępił także rząd grecki za przekazywanie systemów uzbrojenia potrzebnych do obrony Ukrainy.

Jak informowaliśmy, Ateny powiadomiły urzędników Unii Europejskiej odpowiedzialnych za koordynację pomocy dla Kijowa, że ​​mogą w tym roku dostarczyć Ukrainie przez Czechy amunicję, a mianowicie 2 tys. 5-calowych rakiet Zuni; 180 rakiet 2,75 cala, używanych przez Ukrainę w działaniach przeciwpancernych i znajdujących się na pierwszym miejscu na liście ukraińskich potrzeb; 90 tys. pocisków kal. 90 mm, używanych także w walce przeciwpancernej i przeciwlotniczej; 4 miliony pocisków karabinowych; oraz 70 haubic 155 mm M114A1 wyprodukowanych w USA.

Te ostatnie wprawdzie pochodzą z zasobów armii greckiej, ale od dawna uważane są za niepotrzebne ze względu na jej potrzeby operacyjne. Są jednak postrzegane jako przydatne na Ukrainie. To druga partia M114A1, którą Grecja sprzeda Czechom w celu przekazania ich Ukrainie.

Kresy.pl/BM