Rosjanie rozpoczęli budowę kolejnego bloku egipskiej elektrowni atomowej

Republikanin Ron DeSantis poinformował o swojej decyzji w niedzielę wieczorem w nagraniu zamieszczonym na platformie X. "Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest śmiertelna: liczy się odwaga, by kontynuować" - napisał, cytując Winstona Churchilla. Gubernator Florydy poparł kandydaturę byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. "Dla mnie jest jasne, że większość republikańskich wyborców w prawyborach chce dać Donaldowi Trumpowi kolejną szansę" - oświadczył.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”