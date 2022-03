The Times: Raport FSB ukazuje „całkowitą porażkę” rosyjskiej inwazji na Ukrainę

The Times opublikował w poniedziałek wnioski z raportu, którego autorem ma być analityk rosyjskiej FSB. Wynika z niego, że w Rosji wojna uznawana jest za „całkowitą porażkę”, a członkowie aparatu bezpieczeństwa nie wiedzieli o zamiarach Władimira Putina. Wspomniano także o zaskakująco wysokiej liczbie ofiar.

Raport, do którego dotarł The Times wskazuje, że Władimir Putin nie miał zaufania do własnego wywiadu. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) miała nie wiedzieć o planach ataku na Ukrainę. Wywiad miał nie być uprzedzony o całej operacji, a teraz jest obwiniany za niepowodzenia. „Ogólnie rzecz biorąc, Rosja nie ma wyjścia. Nie ma możliwości odniesienia zwycięstwa, jest tylko porażka” – uważa autor dokumentu.

Informacje przekazane w raporcie sugerują, że liczba zabitych w czasie inwazji na Ukrainę Rosjan jest o wiele wyższa niż podawane oficjalnie około 500 osób. Może wynosić nawet 10 tys. osób. Potwierdzałoby to dane przekazywane przez Siły Zbrojne Ukrainy. Najnowszy ukraiński raport mówi o około 12 tysiącach.

W raporcie wskazano, że Władimirowi Putinowi podpadł Ramzan Kadyrow, którego oddział miał zlikwidować prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Oddział „Kadyrowców” nie wykonał zadania i został w dużej mierze rozbity.

„Nawet przy minimalnym oporze Ukraińców potrzebowalibyśmy ponad 500 tys. ludzi, nie licząc pracowników zaopatrzenia i logistyki” – podkreślono w raporcie.

Autor zaznacza, że jako deadline zakończenia wojny wyznaczono czerwiec, bo tyle może wytrzymać rosyjska gospodarka, nim całkowicie się załamie.

Zdaniem FSB nakładanie sankcji może pchnąć Władimira Putina do wywołania konfliktu na skalę światową. Według autora „jakiś doradca” może przekonać przywódców Rosji do wysłania Zachodowi ultimatum dotyczącego zniesienia restrykcji. W raporcie wielokrotnie użyto porównania obecnej sytuacji Rosji do III Rzeszy.

Coraz więcej Rosjan ma także wykazywać niezadowolenie z decyzji Putina o rozpoczęciu konfliktu.

Informowaliśmy, że według wysokiego rangą urzędnika ds. obrony USA, Rosjanie wykorzystali już „niemal 100 proc.” sił, które wcześniej przygotowali do inwazji na Ukrainę.

W ciągu niecałych 11 dni Siły Zbrojne Ukrainy unieszkodliwiły ok. 46 tys. rosyjskich wojskowych. Obejmuje to zabitych, rannych i wziętych do niewoli – podał w niedzielę portal NV.ua. Medium powołało się na byłego ministra obrony Ukrainy Andrija Zahorodniuka. Podkreślono, że unieszkodliwiono jedną trzecią zgromadzonego wojska.

