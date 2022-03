1,2 mln osób przyjechało z Ukrainy do Polski od początku wojny

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2 mln osób – przekazała we wtorek Straż Graniczna.

We wtorek rano Straż Graniczna poinformowała, że od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2 mln osób. Podkreślono, że w poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 141,5 tys. podróżnych z Ukrainy (mniej niż dzień wcześniej). We wtorek do godz. 7 z Ukrainy przyjechało 35,3 tys. osób – to o 16 proc. mniej niż dzień wcześniej.

#Pomagamy🇺🇦 Od 24.02 z Ukrainy🇺🇦do Polski🇵🇱 przyjechało 1,2 mln osób.

Wczoraj tj.07.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 141,5 tys. podróżnych z🇺🇦. To mniej niż dzień wcześniej.

Dzisiaj do godz.07.00 z🇺🇦 przyjechało 35,3 tys. osób-to również mniej niż wczoraj o 16%.#NOSG #BiOSG pic.twitter.com/IJJn07xHBn — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 8, 2022

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oświadczyła w niedzielę, że obywatele Ukrainy, którzy szukali schronienia w Polsce od 24 lutego, otrzymają legalny pobyt w naszym kraju z prawem do pracy. Poinformowała także o planowanym, jednorazowym datku w wysokości 300 zł dla ukraińskich uchodźców. Minister opisywała projekt specustawy o pomocy Ukrainie, który został przyjęty przez rząd w poniedziałek. Projekt ustawy przewiduje „systemowe wsparcie” przez pierwsze dwa miesiące dla wszystkich osób, które przyjmują uchodźców, „aby częściowo zrefinansować te koszty”, w wysokości ok. 1200 zł na osobę miesięcznie.

W czwartek 24 lutego armia Rosji rozpoczęła, na polecenie Władimira Putina, operację zbrojną przeciwko Ukrainie na pełną skalę.

