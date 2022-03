Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, skazany zaocznie w swoim kraju za zdradę stanu, „zaapelował” do Wołodymyra Zełenskiego o ” powstrzymanie rozlewu krwi”. Jego apel opublikowały we wtorek rosyjskie media.

Agencja RIA Novosti opublikowała we wtorek apel Wiktora Janukowycza. „Dobrze rozumiem, że macie wielu 'doradców’, ale osobiście jesteście zobowiązani za wszelką cenę powstrzymać rozlew krwi i osiągnąć porozumienie pokojowe. Tego oczekuje się od Was na Ukrainie, w Donbasie i w Rosji” – stwierdził Janukowycz.

„W każdej tragedii jest moment, kiedy można ją jeszcze powstrzymać” – dodał.

Portal Ukraińska Prawda zwraca uwagę, że były prezydent przybył do stolicy Białorusi na kilka godzin przed rozpoczęciem trzeciej rundy rosyjsko-ukraińskich negocjacji. W ciągu tygodnia samolot przemieszczał się wielokrotnie po Rosji, między różnymi miastami, następnie z Moskwy wyleciał do stolicy Białorusi.

The plane of Viktor Yanukovych a few hours before start of third round of negotiations flew from Moscow to Minsk, writes Ukrayinska Pravda citing an informed source in aviation sphere.

Ukrainian intelligence believes that the Kremlin wants to make him „president of Ukraine.” pic.twitter.com/ivX1EFac8c

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022