Generał Skrzypczak: Jeśli Orban szantażuje NATO, Węgry powinny zostać wykluczone

W wywiadzie opublikowanym w piątek na portalu Ukrinform, były dowódca Wojsk Lądowych, generał Waldemar Skrzypczak mówił, że „jeśli Orbán chce szantażować NATO, Węgry powinny zostać wykluczone z Sojuszu”.

Generał Skrzypczak został zapytany o to jak powinny wyglądać te gwarancje bezpieczeństwa NATO dla Ukrain. „Na szczycie NATO konieczne jest podjęcie decyzji, o którą Kijów zabiegał od dawna – o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą” – odpowiedział. „W takim przypadku Rosja nie będzie mogła wystrzelić rakiet na Ukrainę, jej samoloty nie będą mogły tam latać. Jeśli Rosja nadal będzie to robić, NATO musi zapewnić bezpieczeństwo ukraińskiej przestrzeni powietrznej, wysyłając swoje siły powietrzne na Ukrainę w celu ochrony ukraińskiego nieba. Sojusz posiada odpowiednie zdolności, aby to zagwarantować”.

„Krok drugi: uczynić Morze Czarne bezpiecznym. Konieczne jest przeprowadzenie pod auspicjami NATO operacji oczyszczenia morza z min, które ograniczają funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki, a następnie otwarcia ukraińskich portów. W tym miejscu należy wysłać jasny sygnał do Rosji: w przypadku dalszych agresywnych działań w tym regionie NATO wyśle swój kontyngent do ochrony swojego partnera. Sojusz musi gwarantować swoim wojskom bezpieczeństwo na Ukrainie, co pozwoli na dalszą odbudowę i rozwój kraju” – dodał.

Dziennikarz rozmawiający ze Skrzypczakiem oskarżył następnie Węgry o sympatyzowanie z Rosją i zakwestionował możliwość konsensusu w sojuszu.

„NATO dało Węgrom wystarczająco dużo czasu na opamiętanie się. Jeśli Węgry są po stronie Putina, to muszą pokazać „żółtą kartkę” i powiedzieć: jeśli nie zmienicie stanowiska, opuścicie NATO” – odpowiedział. „Nie może być tak, że Węgry terroryzują cały Sojusz, konieczne jest powstrzymanie węgierskiego szantażu w NATO. Jeśli Orbán chce szantażować NATO, Węgry powinny zostać wykluczone z Sojuszu. W tej Organizacji nie może być krajów, które grają po obu stronach. NATO jest strukturą monolityczną, otwartą dla tych, którzy bronią demokracji, wolności i pokoju. Trzeba jasno powiedzieć: stanowisko Orbána szkodzi jedności NATO. Trzeba jasno powiedzieć Budapesztowi: albo jest z NATO, albo jest przeciw. W drugim przypadku takie Węgry nie są potrzebne Sojuszowi, są politycznym i ekonomicznym obciążeniem dla organizacji. Dla krajów o takiej pozycji jak Orbán nie może być miejsca w Sojuszu”.

