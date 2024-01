Media: Rumunia buduje autostradę do granicy z Ukrainą. Chodzi o pominięcie Polski, Węgier i Słowacji w dostępie do portów

Rumunia buduje nową autostradę do granicy z Ukrainą – podał w niedzielę serwis NEXTA. Ma zapewnić Ukrainie dostęp do rumuńskich portów z pominięciem Polski, Węgier i Słowacji. Budowa autostrady odbywa się w “trybie awaryjnym”.

Serwis NEXTA powołuje się na doniesienia rumuńskich mediów. Kraj ma budować nową autostradę do granicy z Ukrainą, by zapewnić Kijowowi dostęp do rumuńskich portów z pominięciem Polski, Węgier i Słowacji. Medium opublikowało zdjęcia przedstawiające budowę.

“Ma ona stworzyć nowy korytarz transportowy i zapewnić Ukrainie dostęp do rumuńskich portów, omijając Polskę, Węgry i Słowację” – czytamy.

Rumuńskie media podają, że budowa autostrady odbywa się w trybie awaryjnym: około 3000 pracowników i setki pojazdów pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Romania builds new highway to Ukraine border

It should create a new transportation corridor and provide Ukraine with access to Romanian ports, bypassing Poland, Hungary and Slovakia.

Romanian mass media report that the highway is being built in emergency mode: about 3,000… pic.twitter.com/WY2sRMQ0sk

— NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2024