FT: UE przygotowuje “plan awaryjny”, aby ominąć sprzeciw Węgier. Chodzi o 20 mld euro dla Ukrainy

W środę przypada 105. rocznica zwycięskiego zrywu. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu. Nastąpiło to w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania. Był owacyjnie witany przez mieszkańców. Paderewski wygłosił tego samego dnia przemówienie do swoich rodaków, którzy licznie zgromadzili się przed hotelem Bazar.

Nazajutrz, 27 grudnia, Niemcy urządzili swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie. W czasie jej trwania zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje. Wybuchły zamieszki, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.