Francja zamraża ceny gazu na cały rok 2022

W czwartek premier Francji Jean Castex zapowiedział, że francuski rząd podejmie działania mające na celu zablokowanie do kwietnia przyszłego roku kolejnych podwyżek cen gazu ziemnego dla odbiorców.

Stworzymy tarczę taryfową – oświadczył Castex w telewizji TF1, cytowany przez PAP. Dodał, że francuski rząd rozważy także dodatkowe środki, jeśli te już zaplanowane nie wystarczą, które będą miały na celu złagodzenie kosztów rosnących cen energii. „W obliczu ciągłych podwyżek cen gazu, które od stycznia wyniosły 57 proc., nie będzie już kolejnych” – oświadczył premier.

Wyraził opinię, że w kwietniu „cena gazu powinna gwałtownie spaść”. Wykluczył jednak obniżenie podatków od gazu, czego domagały się stowarzyszenia konsumenckie.

Castex zapowiedział też obniżenie do 4 proc. zaplanowanej na luty 2022 roku kolejnej podwyżki cen prądu (miała wynieść 12 proc.). Obniżka podatku od energii elektrycznej ma być środkiem łagodzącym ten wzrost.

We Francji regulowana cena energii elektrycznej zmienia się tylko dwa razy w roku. Ceny gazu są z kolei weryfikowane co miesiąc.

Zobacz także: Kto odpowiada za podwyżki cen prądu w Polsce [SONDAŻ]

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak pisaliśmy, polskie samorządy rozpatrują obecnie oferty przetargowe na dostawy energii w przyszłym roku. Okazuje się, że najtańsze propozycje są średnio o połowę wyższe od stawek w mijającym roku. Przykładowo, Warszawa w 2022 roku do rachunków za energię będzie musiała dopłacić niemal 80 mln zł. Obecnie miasto płaci ok. 356 zł za MWh. Najtańsza oferta przetargowa opiewa na kwotę ok. 571 zł za MWh. W sumie umowa ramowa na dostawę prądu w 2021 r. opiewa na 123,4 mln zł rocznie. Według zaproponowanych przez dostawców cen na 2022 r. kwota sięgnie 203,9 mln zł. Oznacza to skok o około 65 proc. Z kolei Wrocław wyda w tym roku na prąd ok. 58,8 mln zł brutto. W przyszłym roku będzie to 76,7 mln zł. Cena jednostkowa za kWh wzrosła w stosunku do obecnej stawki w przypadku oświetlenia zewnętrznego o 66 proc., a dla obiektów o 57 proc. Najwięcej energii w miastach zużywają budynki edukacyjne, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, muzea, stadiony oraz zajezdnie autobusowe i tramwajowe. W takiej sytuacji niektóre samorządy szukają nowych sposobów na obniżenie kosztów energii. Wrocław planuje zwiększyć udział energii z odnawialnych źródeł (OZE), przez sukcesywny montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Ponadto w wielu budynkach prowadzone są działania termomodernizacyjne.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przeczytaj: Rekordowe wzrosty cen gazu – pięć krajów członkowskich UE chce zbadania sytuacji na rynku

Czytaj także: Sasin: gaz na giełdach europejskich, gdzie musi zaopatrywać się PGNiG, zdrożał o ponad 900 procent

pap / cire.pl / Kresy.pl