Fitch potwierdził rating Rosji na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną. Agencja nie spodziewa się wojny

Europa na skutek działań niemieckich ma iść ku federalizacji, a owa federalizacja to odrzucenie suwerenności poszczególnych państw, które są w Unii Europejskiej, na rzecz suwerenności europejskiej. Ta propozycja została sformułowana przez Niemców, a to oznacza przekreślenie pamięci historycznej XX wieku - oświadczył w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie spotkania liderów europejskich partii prawicowych i konserwatywnych w Warszawie . Lider PiS powiedział, że "ofiarę, i to ofiarę niebywałych zbrodni, nieznanych w dużej mierze na Zachodzie, próbuje się przedstawić jako współsprawcę".

W czasie sobotniego spotkania głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Kaczyński odniósł się do propozycji, która została przedstawiona "w trakcie rokowań o powołanie nowego rządu RFN". Wskazał, że chodzi o dążenia do federalizacji europejskiej pod prymatem Niemiec. "Europa na skutek działań niemieckich ma iść ku federalizacji, a owa federalizacja to odrzucenie suwerenności poszczególnych państw, które są w Unii Europejskiej, na rzecz suwerenności europejskiej. Warto się zastanowić nad tą propozycja i wyciągnąć z niej wnioski. Po pierwsze istotne jest to, że ta propozycja została sformułowana przez Niemców, bo to oznacza przekreślenie pamięci historycznej XX wieku" - powiedział Kaczyński, cytowany przez PAP.

"Pamięć historyczna XX wieku budowała w Europie pewien typ wrażliwości, który prowadził Niemcy do samoograniczenia, jeśli chodzi o ich działania i ambicje" - dodał lider PiS. "To było istotne, a dziś jest odrzucane. Proszę wybaczyć mi pewien partykularyzm i odniesienie się do własnego kraju, ale ten typ wrażliwości jest w dalszym ciągu odnoszony do państw, które były ofiarami Niemiec, w szczególności w czasie II wojny światowej" - podkreślił. Zaznaczył, że "ofiarę, i to ofiarę niebywałych zbrodni, nieznanych w dużej mierze na Zachodzie, próbuje się przedstawić jako współsprawcę".