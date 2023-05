Etniczny Węgier tymczasowym premierem Słowacji

Prezydent Słowacji ogłosiła, że na czele technicznego rządu tymczasowego stanie Ľudovít (Lajos) Ódor, wiceszef słowackiego banku centralnego i etniczny Węgier.

Jak pisaliśmy, w minioną niedzielę premier Słowacji Eduard Heger, po miesiącach funkcjonowania w roli szefa rządu mniejszościowego, złożył dymisję na ręce prezydent Zuzany Čaputovej. Zaapelował też do opozycji o poparcie dla technicznego rządu tymczasowego tak, by mógł on zarządzać krajem do czasu przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Tego samego dnia Čaputova ogłosiła, że na czele rządu tymczasowego stanie Lajos (Ľudovít) Ódor, etniczny Węgier i wiceszef słowackiego banku centralnego. Sam rząd ma zostać powołany po 15 maja br.

Według oficjalnych zapowiedzi, teki ministerialne zostaną zaproponowane tylko tym osobom, które nie będą startować w najbliższych wyborach parlamentarnych, które odbędą się za niecałe pół roku. Ma to zapewnić maksymalną bezpartyjność gabinetu technicznego. Prezydent poinformowała, że zdecydowano już o tym, kto potencjalnie obejmie jakie resorty. Dała przy tym o zrozumienia, że rząd ekspertów ma odzwierciedlać strukturę ideologiczną słowackiego społeczeństwa, czyli będzie składał się się zarówno z liberałów, jak i konserwatystów. Przed ogłoszeniem ich nazwisk publicznie, zostaną o tym powiadomieniu liderzy partii politycznych.

Čaputova uważa, że okres do przedterminowych wyborów, czyli niespełna sześć miesięcy, to wystarczająco dużo czasu, by ustabilizować sytuację wewnętrzną w państwie. Wezwała też polityków, by nie rozpowszechniali „dezinformacji o progresywnym zamachu stanu lub [udziale – red.] ambasady USA i innych kłamstw”.

O tym, że na czele technicznego rządu tymczasowego na Słowacji może stanąć przedstawiciel mniejszości węgierskiej, cześć węgierskojęzycznych mediów pisała w ubiegłym miesiącu. Ich zdaniem, nominacja Ódor może być przyczynkiem do poprawy stosunków słowacko-węgierskich, które uległy pogorszeniu w ostatnim czasie, szczególnie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Ľudovít (węg. Lajos) Ódor jest wiceprezesem Narodowego Banku Słowacji. Został nim w czasie, gdy w skład koalicji rządzącej (3. rząd Roberta Fico) wchodziła nieistniejąca już węgiersko-słowacka partia Most-Híd – w 2021 roku zjednoczyła się z Partią Społeczności Węgierskiej, tworząc ugrupowanie Sojusz.

László Sólymos, szef partii Sojusz oficjalnie zachwala Ódora jako jednego z najbardziej znanych i szanowanych ekonomistów na Słowacji, a zarazem spokojnego profesjonalistę. „Dokładnie tego kraj potrzebuje w tej trudnej sytuacji politycznej. Przed nim trudne zadanie (..)” – powiedział.

W mediach jest też przedstawiany jako prawicowy ekonomista i bankier.

Kryzys polityczny zaczął się na Słowacji jeszcze w marcu 2021 r. Na skutek konfliktu w koalicji rządzącej wokół zakupu rosyjskiej szczepionki Sputnik V, do dymisji podał się ówczesny premier Ivan Matović. Zastąpił go na stanowisku jego wcześniejszy zastępca i minister finansów Eduard Heger. Z problemai utrzymywał on centroprawicową koalicję przez półtora roku, do czasu, gdy oficjalnie wystąpiła z niej we wrześniu 2022 r. liberalna partia Wolność i Solidarność (SaS).

Rząd Hegera trwał trwał nadal jako mniejszościowy, okazyjnie szukając poparcia poza formalną koalicją rządzącą. Jednak 15 grudnia ub. roku Rada Narodowa oficjalnie uchwaliła wotum nieufności dla tego gabinetu. Liberalna prezydent Zuzana Čaputová dała prawodawcom czas do końca roku na dokonanie niezbędnych zmian w konstytucji i zatwierdzenie daty przedterminowego głosowania, jednocześnie pozostawiając gabinet Hegera jako pełniący obowiązki z ograniczonymi uprawnieniami. Prezydent groziła wówczas, że ​​wybierze nowego tymczasowego premiera i jego rząd, jeśli parlamentarzyści nie spełnią jej ultimatum. Zmienili więc konstytucję i wyznaczyli datę przedterminowych wyborów na 30 września.

Jeszcze pod koniec stycznia parlamentarzyści zadecydowali o skróceniu swojej kadencji, ale z odłożonym skutkiem. Przyspieszone wybory mają odbyć się 30 września bieżącego roku.

dailynewshungary.com / hungarytoday.hu / Kresy.pl