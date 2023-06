Duda wzywa do wzajemnego przebaczenia między Polakami i Ukraińcami

Portal Onet.pl cytuje we wtorek wywiad Orbana dla niemieckich mediów - Die Welt i Bild. Orbán skomentował w nim m.in. bunt Jewgienija Prigożyna. Jego zdaniem, marsz najemników z Grupy Wagnera na Moskwę nie miał większego znaczenia, a Putin w ciągu jednego dnia okazał swoją słabość i siłę. "Jeśli mogło dojść do czegoś takiego, to jest to wyraźna oznaka słabości. Ale jeśli bunt zakończył się w 24 godziny, to jest to oznaką siły" - oświadczył węgierski premier.

"To nie jest wydarzenie, które doprowadzi nas do pokoju. Zawsze patrzę na tę wojnę z tej perspektywy, ponieważ uważam, że najważniejszą rzeczą jest zawieszenie broni i w jakiś sposób zawarcie pokoju. Wydarzenie z 24 czerwca nie odgrywa w tym żadnej roli" - powiedział.