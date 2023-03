Cztery polskie MiG-i dla Ukrainy w ciągu kilku dni

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział przekazanie Ukrainie czterech myśliwców MiG-29 w ciągu najbliższych dni – przekazał portal rp.pl.

Jak przekazał w czwartek portal rp.pl prezydent Andrzej Duda zapowiedział przekazanie Ukrainie czterech myśliwców MiG-29 w ciągu najbliższych dni. Ogłosił to na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czech.

„Chodzi o MiG-29, które wciąż są jeszcze samolotami czynnymi w obronie powietrznej naszego kraju. Rzeczywiście taka decyzja została podjęta na szczeblu władz państwowych. Można śmiało powiedzieć, że dosłownie w tym momencie wysyłamy te MiG-i na Ukrainę. My tych MiG-ów mamy jeszcze obecnie kilkanaście. To są MiG-i, które przejęliśmy na początku lat 90-tych po armii NRD. To są ostatnie lata ich funkcjonowania zgodnie z ich możliwościami technicznymi” – ogłosił.

W ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są serwisowane, przygotowywane. Ich miejsce zajmą nowo dostarczane samoloty FA-50 z Korei Południowej, pierwszych spodziewamy się pod koniec roku. A później eskadry samolotów F-35. W ciągu najbliższych lat cały ten zasób (samolotów bojowych) zostanie uzupełniony, unowocześniony, ale też będziemy mieli dodatkowe siły powietrzne, w postaci supernowoczesnych myśliwców” – zakończył.

W czwartkowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej rzecznik rządu Piotr Müller przekonywał, że przekazanie Ukrainie samolotów bojowych MiG-29 nie osłabi bezpieczeństwa Polsk

„Nasze bezpieczeństwo na tym nie ucierpi. Nasze bezpieczeństwo na tym skorzysta, bo przez cały ten czas będziemy trzymać front rosyjski z dala od naszych granic” – powiedział.

Dodał też, że w ramach unijnej polityki Polska otrzymuje także rekompensaty za sprzęt dostarczony Ukrainie. Według rzecznika „Polska jest następna w kolejce”.

Jak pisaliśmy, we wtorek premier Mateusz Morawiecki został zapytany na konferencji prasowej o deklarację prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie myśliwców MiG-29 dla Ukrainy. „To może nastąpić w ciągu najbliższych czterech-sześciu tygodni” – odpowiedział.

O sprawę został zapytany również rzecznik rządu, Piotr Müller. Chodziło o międzynarodową koalicję, w ramach której Ukraina miałaby otrzymać myśliwce MiG-29. Powiedział, że szczegóły, tj. jakie państwa poza Polską będą należeć do tej grupy i o jakiej liczbie samolotów mowa, zostaną podane w odpowiednim czasie.

„Mogę tylko potwierdzić, że te decyzje są podejmowane w gronie kilku państw, natomiast siłą rzeczy nie jest moją rolą, aby w imieniu tych państw to komunikować” – powiedział Müller. Przyznał zarazem, że najwyraźniej wiadomo już, jakie to będą kraje.

„Mamy już jasne deklaracje, które to państwa będą, ale umówiliśmy się, że one we własnych terminach i stosownych procedurach tego typu decyzję ogłoszą” – dodał. „W ciągu najbliższych kilku tygodniu jesteśmy gotowi, aby taką decyzję podjąć w ramach kilku państw, które zdecydowały się na podobny krok”.

Przypomnijmy, że prezydent Duda zadeklarował w ubiegłą środę gotowość do przekazania tych samolotów Ukrainie. Wyraził opinię, że powinno się to odbyć w ramach międzynarodowej koalicji. „Ta pozostała część MiG-ów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych – jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć” – oświadczył prezydent w wywiadzie dla CNN.

Nie sprecyzował, co miał na myśli, mówiąc o „pozostałej części MiG-ów 29”. Dodajmy, że w mediach pojawiały się wcześniej doniesienia, według których Polska rzekomo wysłała Ukrainie nie tylko części zamienne, ale również częściowo zdemontowane maszyny jako „części zapasowe”.

Dzień później szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot dodał, że „nie będzie to duża liczba”. Jak pisaliśmy, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby powiedział we wtorek, że wysłanie przez inne kraje myśliwców Ukrainie to ich suwerenna decyzja, ale Biały Dom popiera takie działania. Skomentował w ten sposób zapowiedzi władz Polski ws. MiG-29 dla Ukrainy.

Kresy.pl/RP.pl