Prezydent: są warunki by pójść do lokalu wybroczego

Prezydent Duda odpowiadając na pytania użytkowników jednego z portali społecznościowych stwierdził, że istnieją warunki dla przeprowadzenia wyborów.

Prezydent w poniedziałek wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi przeprowadzonej na Facebooku. W jej trakcie Andrzej Duda został zapytany o to czy opowiada się za przeprowadzeniem wyborów zgodnie z obecnie wyznaczonym terminem to jest 10 maja. Prezydent zastrzegł, że „życie i zdrowie rodaków” jest dla niego najważniejsze, a wybory powinny zostać przełożone jeśli nie będzie warunków odpowiednich do ich przeprowadzenia.

Jednak gdy użytkownicy dopytywali nadal, czy prezydent widzi obecnie warunki do przeprowadzenia wyborów Duda odpowiedział twierdząco – „Jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności” – zacytował portal rmf24.pl.

Prezydent stwierdził też, że wybory mogą się odbyć ponieważ jest możliwość prowadzenia kampanii wyborczej – „Kiedy spojrzę do internetu, to widzę, że różni kandydaci na prezydenta w sposób bardzo intensywny prowadzą swoje kampanie. Na pewno dzisiaj są różne formy prowadzenia kampanii i z całą pewnością szeroka gama form prowadzenia tej kampanii jest w tej chwili dostępna w sposób bezpieczny”.

Prezydent poparł też niedawną, przeforsowaną w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość zmianę Kodeksu Wyborczego. Wprowadziła ona możliwość głosowania korespondencyjnego ale wyłącznie dla obywateli pozostających w kwarantannie i powyżej 60 roku życia.

Jeszcze w sobotę Andrzej Duda stwierdził, że „gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała” to „termin wyborów wtedy może się okazać nie do utrzymania”.

rmf24.pl/kresy.pl