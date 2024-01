Duda: Mamy do czynienia z terrorem praworządności [+VIDEO]

W opinii prezydenta Andrzeja Dudy “dzisiaj mamy do czynienia z terrorem praworządności”.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i polskich rolników w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach. Podczas obchodów złożono wieńce na grobie Wincentego Witosa, a także zabrał głos podczas uroczystości w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

W trakcie obchodów prezydent Duda krytykował Józefa Piłsudskiego “To wszystko co wtedy się działo między 1930 a 1933 rokiem doprowadziło do upadku polskiego państwa. Piłsudski umarł w 1935 roku z piętnem procesu brzeskiego, które niestety nosi do dzisiaj. Niestety, bo sam jestem wielbicielem marszałka i to co wtedy uczynił ogromnie mnie boli (…) Zrozumiałem ten dramatyczny błąd, którego mój bohater marszałek Józef Piłsudski niestety nie umiał uniknąć, może dlatego, ze był już sam schorowanym człowiekiem, nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Z całą pewnością zdecydował się na coś absolutnie tragicznego, coś co powtarzam jeszcze raz, jestem przekonany, doprowadziło do upadku Polski w 1939 roku”.

Odnosząc się do postaci Wincentego Witosa mówił: “Jego działalność została wtedy przerwana więzieniem. Musiał potem wyjechać z Polski. Nigdy nie dał żadnego poważnego pretekstu, by go oskarżyć o działalność antypaństwową czy antypolską, bo zawsze służył narodowi i wolnej Polsce. Chciał Polski wolnej, suwerennej, niepodległej, demokratycznej, bez żrących ja chorób”.

“Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczpospolitej, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą, do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też jak wolę to nazwać: terror praworządności” — powiedział prezydent.

“Dzisiaj mamy do czynienia z terrorem praworządności” – mówił. “Wincenty Witos nigdy by się na to nie zgodził, on zawsze szukał rozwiązań parlamentarnych, dyplomatycznych, prawnych”.

Jak poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda rozmawiał z z Dariuszem Barskim, poinformował, że nie wyraził zgody na odwołanie go ze stanowiska Prokuratora Krajowego.

“Poinformował, że nie wyraził zgody na odwołanie Prokuratora Krajowego ani nie wyraził opinii ws. powołania nowego Prokuratora Krajowego. Wobec powyższego Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratorem Krajowym jest Pan Dariusz Barski” – czytamy w komunikacie prasowym.

Przypomnijmy, w piątek Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar ogłosił, że obecny Prokurator Krajowy Dariusz Barski został powołany nielegalnie. Resort Bodnara twierdzi, że Barski od 2010 roku pozostaje w stanie spoczynku i stąd nie może sprawować tej funkcji. Został przywrócony do służby czynnej w 2022 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, Zbigniewa Ziobro, który dodatkowo przekazał mu większość uprawnień szefa resortu sprawiedliwości. Miało to jednak nastąpić to na podstawie nieobowiązujących przepisów. Minister Bodnar oświadczył, że tym samym przejmuje jego obowiązki.

Kresy.pl