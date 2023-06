Duda o blokadzie ukraińskiego zboża: Mam nadzieję, że te decyzje zostaną jak najszybciej uchylone

Ukraińskie media poinformowały w środę, że Andrzej Duda zgodził się na zniesienie blokady zboża po 15 września. Od informacji odcina się Kancelaria Prezydenta.

Prezydent RP Andrzej Duda uważa, że Ukraina i UE powinny przywrócić normalny handel bez ograniczeń, które zostały wprowadzone wcześniej na wniosek Warszawy. Według korespondenta Europejskiej Prawdy, powiedział to na konferencji prasowej w Kijowie.

Komentując obecne ograniczenia w handlu Ukrainy z UE, Duda powiedział, że uważa za konieczne ich zniesienie. „Mam nadzieję, że te decyzje zostaną jak najszybciej uchylone” – powiedział polski prezydent.

Obecne ograniczenia wygasają 15 września, nie planuje się ich wcześniejszego zniesienia. Utrzymanie obostrzeń przez najbliższe prawie dwa miesiące jest konieczne dla niektórych przygotowań, które już trwają – dodał Andrzej Duda: „Ten czas jest potrzebny, aby uniknąć zjawisk, które mają negatywny wpływ społeczny i wypracować mechanizmy, które pozwolą na handel i tranzyt bez negatywnych zjawisk”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dodał, że ma również potwierdzenie takich planów od unijnego komisarza ds. handlu Thierry’ego Bretona.

„Zobaczymy, jak wszystko zostanie odblokowane, ale on (komisarz) obiecał mi, że po 15 września blokady nie mogą zostać przedłużone” – powiedział Zełenski.

Dodajmy, że redakcja portalu KyivPost dodała na Twitterze wpis (został już skasowany), w którym poinformowała, że polski prezydent zgodził się na ściągnięcie blokady po 15 września. Informację te skomentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz: „Nie, prezydent Duda tego nie powiedział. Ta informacja wprowadza w błąd. W rzeczywistości prezydent powiedział, że istnieje potrzeba skutecznego mechanizmu zapobiegania nadużyciom”.

No, President Duda hasn’t said that. This information is misleading. In fact, President said that there is a need for an effective mechanism to prevent malpractices.

