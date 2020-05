Krzysztof Bosak: Prezydent Andrzej Duda weźmie udział tylko w jednej debacie

Po sobotniej debacie kandydatów na prezydenta Polski, Krzysztof Bosak udzielił swoim sympatykom komentarza. Jego zdaniem Andrzej Duda pojawi się tylko na debacie organizowanej przez Telewizję Polską.

Według Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich Andrzej Duda weźmie udział tylko w debacie organizowanej przez TVP. Urzędującemu prezydentowi ma być nie na rękę pokazywanie się na tle innych kandydatów.

„Wszyscy się spodziewaliśmy, że Prezydenta Andrzej Duda nie weźmie udziału, to już jest tradycja. Weźmie udział w najwyżej jednej debacie po to żeby nie móc mu zarzucić, że całkowicie zdezerterował” – komentował poseł. „Będąc liderem sondaży nie chce pokazywać się w konfrontacji z innymi kontrkandydatami, natomiast wszystkim pozostałym zależy na tym żeby wyborcy mogli porównać jak wypadamy, co mamy do powiedzenia”.

Poseł Konfederacji przekazywał, że jego kontrkandydatka mogła nie występować na tle prawdziwych flag, a na w klejonych w programie komputerowym. „Podejrzewamy, nie mamy pewności bo nikt z nas nie był w sztabie kontrkandydatów, ale przypuszczamy, że w sztabie Pani Małgorzaty Kidawy – Błońskiej było to nagrywane na greenscreenie i flagi unijne były wklejane komputerowo” – informował. „To są detale, ale one świadczą o autentyczności kandydata”.

Krzysztof Bosak zapytany przez swojego współpracownika o swoje przewidywania względem debaty w Telewizji Polskiej przekazał, że spodziewa się takiej formuły, która nie pozwoli na zadawanie pytań prezydentowi Andrzejowi Dudzie. „Część sztabów buntuje się wobec stylu współpracy z TVP, na razie niewielu kandydatów potwierdziło udział w debacie w TVP.

