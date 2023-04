Czechy: zboże z Ukrainy bez zanieczyszczeń – nie będzie zakazu importu

W głosowaniu Parlament Europejski przyjął m.in. reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM) - kluczowe dyrektywy pakietu „Fit for 55”. . Zdaniem Sebastiana Kalety (Solidarna Polska), zmiany oznaczają nowe podatki, zaś Polacy zapłacą do 2030 r. nawet 189 mld euro za przyspieszenie transformacji klimatycznej.

We wtorek Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu „Fit for 55”. Chodzi o konkretne akty prawne ukierunkowane na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Poprzez ten program, Bruksela dąży do osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.