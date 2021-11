Czechy gotowe pomóc Polsce na granicy: Pokażmy, że nie jesteśmy tchórzami

Minister spraw zagranicznych Czech Jakub Kulhanek, w związku z kryzysem imigracyjnym zadeklarował w niedzielę chęć pomocy Polsce na granicy polsko-białoruskiej.

„Rozmawialiśmy o ciężkiej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wyraziłem poparcie dla Polski i powtórzyłem, że jesteśmy gotowi do dwustronnej pomocy, jeżeli zostaniemy poproszeni” – napisał ustępujący szef czeskiego MSZ Jakub Kulhanek. Jak poinformował w poniedziałek członkowie Grupy Wyszehradzkiej będą kontynuować rozmowy o sytuacji na granicy.

I spoke with my Polish colleague @RauZbigniew. We discussed the dire situation on Poland-Belarus border. I expressed our solidarity with Poland and reiterated our readiness to help bilaterally if need be. Tomorrow we will continue discussing #Belarus at the #FAC and #V4 meeting. pic.twitter.com/o6Lfw9n6Gv

