„Czechów nie obsługujemy”. Bogatynia w obliczu sporu ws. kopalni Turów

Żądania Czechów i Brukseli ws. zamknięcia kopalni Turów i związany z tym spór wywołują niepokój w położonej obok Bogatyni. Burmistrz miasteczka uważa, że kara nałożona przez TSUE tylko zaostrza sytuację. Z kolei w sieci zrobiło się głośno z powodu pewnego plakatu z krecikiem i napisem „Czechów nie obsługujemy”.

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro kary dziennie z powodu niewdrożenia środków tymczasowych oraz niezaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Sprawa wywołuje zaniepokojenie wśród mieszkańców Bogatyni, 17-tysięcznego miasteczka na pograniczu Polski, Czech i Niemiec, przy którym znajduje się kopalnia oraz zaopatrywana przez nią elektrownia. Ludzie obawiają się utraty pracy i pogorszenia sytuacji społeczno-gospodarczej, jeśli kopalnia i elektrownia zostaną wyłączone.

W sieciach społecznościowych i mediach uwagę zwrócił jeden z pubów w Bogatyni, na którym pojawił się plakat z wizerunkiem krecika, bohatera popularnej czeskiej (czechosłowackiej) kreskówki, w kasku i napisem „Czechów nie obsługujemy”. Właścicielem pubu jest kierowca pracujący w kopalni Turów.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia 50 zł100 zł200 zł500 zł Przekaż darowiznę

Najwyraźniej pub trzyma się tej zasady. Jak twierdzi Filip Harzer, czeski dziennikarz zajmujący się m.in. sprawami polskimi, był na miejscu w Bogatyni nie mógł zjeść posiłki w tym lokalu. Nie precyzuje jednaj, czy odmówiono mu obsługi, czy widząc plakat zrezygnował z usług.

Właśnie chciałem w Bogatyni zjeść placki ziemniaczane. Nie zjadłem, bo jestem Czechem. #Turów https://t.co/MPu0JMmunr — Filip Harzer (@HarzerF) September 24, 2021

Plakat wywołał oburzenie części mediów i środowisk, które w sprawie sporu Polski z Czechami i Brukselą o kopalnię opowiadają się po drugiej stronie sporu. Krytycznie sprawę opisała m.in. „Gazeta Wyborcza”, zarzucając miejscowym dążenie do eskalacji konfliktu z Unią Europejską. Media nagłaśniały też stanowisko Mariusza Szczygła, reportera i pisarza o opinii „czechofila”, który wyraził oburzenie w sprawie plakatu, jednocześnie zaznaczając, że za nastroje odpowiada rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Również część mieszkańców Bogatyni zdecydowanie odcięła się od plakatu, przekonując, że w miasteczku nie ma żadnych antyczeskich nastrojów, a sprawa została rozdmuchana medialnie.

„Gazeta Wyborcza” przywołuje też opinie miejscowych, według których za sporem stoją Niemcy, którym „nie podoba się, że Polacy są coraz bogatsi” i „dlatego podrzucili Czechom pomysł, jak mogą na nas zarobić”. Inni krytykują rząd PiS, który wcześniej zapewniał, że udało im się porozumieć z Czechami.

Burmistrz Bogatyni, Wojciech Dobrołowicz w rozmowie z PAP wyraził obawy, że kara finansowa nałożona przez TSUE jeszcze bardziej zaogni spór nie tylko w skali międzynarodowej, ale przede wszystkim wśród lokalnej społeczności. Zaznaczył, że dla tysięcy mieszkańców Bogatyni wstrzymanie działalności kopani oznacza utratę pracy, a dla ich rodzin – pozostanie bez środków do życia.

Dobrołowicz na początku tego tygodnia uczestniczył w spotkaniu z czeskimi samorządowcami. Przekonuje, że nie są oni antagonistycznie nastawieni do Polski i Turowa i że „jest wola porozumienia”.

Jak pisaliśmy, we wtorek premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że mimo „skrajnie agresywnej i skrajnie szkodliwej” decyzji TSUE o nałożeniu na Polskę kar, kopalnia i elektrownia w Turowie nie zostaną wyłączone. Zarzucił też Czechom, że nie zależało im na rozwiązaniu sporu, bo chcieli spożytkować go do celów polityki wewnętrznej.

Jak informowaliśmy, rzecznik KE został we wtorek zapytany o kwestię kary nałożonej na Polskę. Zadeklarował, że Komisja zwróci się do Polski o zapłatę kar. „Jako część regularnych płatności do budżetu UE, Polska będzie musiała zapłacić środki. Jestem pewien, że jeśli oni nie zapłacą, oczywiście są możliwości podjęcia działań przez KE” – powiedział, cytowany przez PAP. „Wydamy notę. Muszą zapłacić. To jest ich prawny obowiązek. Jeśli nie zapłacą, to zobaczymy” – dodał.

Później Komisja Europejska oświadczyła, że jeżeli państwo członkowskie UE nie płaci kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE, to należy ją potrącić z płatności należnych danemu państwu członkowskiemu. Komisja nie sprecyzowała, co rozumie jako „ustalony termin” płatności. Nie wiadomo też dokładnie, o jakie płatności chodzi i czy w sytuacji Polski dotyczy to unijnego Fundusz Odbudowy.

Zobacz także: Poseł Solidarnej Polski: Jeśli będziemy tracić jeszcze bardziej, zagłosuję za polexitem

„Solidarność” KWB Turów podkreśliła w poniedziałkowym komunikacie, że decyzja TSUE, która nakłada na Polskę kary finansowe za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, to podważenie sensu funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Związkowcy zapowiedzieli „drastyczne akcje protestacyjne, w tym o zasięgu międzynarodowym”. Później związkowcy zapowiedzieli protest pod siedzibą TSUE lub blokadę autostrady w Niemczech.

Czytaj także: Winnicki: jedyne racjonalne stanowisko to zignorować decyzję TSUE; nie dajmy się zwieść ułudzie, że UE dała nam bogactwo

W piątek podczas rozmowy z TVN24 prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Polska nie może zamknąć kopalni Turów, jak żąda Trybunał Sprawiedliwości UE. – Jeśli zamkniemy kopalnię i 7 proc. naszego rynku energetycznego zostanie wyłączone, to będziemy musieli kupować prąd z Niemiec. Być może o to chodzi, takie jest moje odczucie – stwierdził Andrzej Duda. – Nie jesteśmy w stanie zastąpić tego prądu w tej chwili – dodał.

businessinsider.com.pl / onet.pl / Kresy.pl