„Neutralność Czech wobec wojny na Ukrainie” – wielki antyrządowy protest w Pradze [+VIDEO/+FOTO]

W sobotę w Pradze odbyła się wielka demonstracja pod hasłem „Republika Czeska przede wszystkim”. Około 70 tys. protestujących żądało dymisji rządu Petra Fiali, neutralności wobec wojny na Ukrainie, odejścia od polityki sankcji względem Rosji i dostaw taniego gazu.

Jak podaje agencja AP, w proteście uczestniczył szeroki przekrój społeczno-polityczny uczestników, „od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy”, którzy protestowali „przeciwko prozachodniemu rządowi”. Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele antyimigracyjnej i sceptycznej względem UE partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia, jak i komuniści.

Protestujący domagali się ustąpienia rządu premiera Petra Fiali. Krytykowali szereg elementów jego polityki, przede wszystkim poparcie dla polityki sankcji wymierzonych w Rosję, niezdolność do poradzenia sobie z inflacją i kryzysem energetycznym, szczególnie z szybko rosnącymi cenami energii, a także politykę klimatyczną i dążenie do tzw. neutralności klimatycznej. Niesiono też antyunijne i antynatowskie transparenty.

Ponadto, organizatorzy i uczestnicy sprzeciwiali się proukraińskiej polityce rządu Fiali. Domagali się zajęcia przez Czechy militarnie neutralnej postawy wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej, a także zapewnienia bezpośrednich kontraktów z dostawcami gazu, włącznie z Rosją. Zdaniem demonstrantów, rząd poświęca więcej uwagi Ukrainie niż swoim obywatelom, w tym w kontekście spodziewanych kłopotów z ogrzewaniem tej zimy. Ilustrować miał to m.in. jeden z banerów, z napisem „Najlepsze dla Ukraińców, a dla nas dwa swetry”. Apelowano o zniesienie nałożonych na Rosję sankcji, głównie tych dotyczących importu surowców energetycznych, a także zaprzestania wysyłania broni na Ukrainę. Według niektórych źródeł, protestowano też przeciwko przyjmowaniu uchodźców i imigrantów z Ukrainy, rzekomo apelując o „nierozwadnianie narodu”.

Policja szacuje, że w proteście wzięło udział około 70 tys. osób.

Shromáždění na Václavském náměstí probíhá v klidu a nemuseli jsme zatím řešit žádné vážnější problémy. Počet účastníků ve 14.30h odhadujeme asi na 70 tisíc. pic.twitter.com/9J4QGDEg3j — Policie ČR (@PolicieCZ) September 3, 2022

100,000 People Came to a Rally in Prague, Czech Republic They demand that the authorities take a neutral position on the conflict in Ukraine. „The Czech Republic first of all.” They call on the government to resign, and the authorities to provide the country with cheap gas. pic.twitter.com/D7DDk6DkKW — Paul Kikos (@PKikos) September 3, 2022

Prague – a protest against the government and for its resignation – is taking place right now. pic.twitter.com/cjk9Rw6OGK — Aspang A. (@Lenncis) September 3, 2022

#Czech,#Prague ✅ +70,000 demand liberation from subordination to the @nato

⚡️The demonstrators raised slogans ( Czech in the first place) to object to their government providing help to #ukrain ▪️more than it cares about its citizens. by @khalediskef pic.twitter.com/756MppEflc — Manooch Kargar منوچ کارگر (@ma000111) September 3, 2022

Premier Fiala skrytykował demonstrantów. Powiedział, że co prawda każdy ma prawo do demonstrowania, ale jego zdaniem uczestnicy sobotniego protestu prezentują poglądy prorosyjskie, „które nie są w interesie Republiki Czeskiej i jej obywateli”. Twierdził też, że protest został zwołany „przez prorosyjskie siły”, o „niemal skrajnych” poglądach.

„To jasne, że rosyjska propaganda i kampanie dezinformacyjne są obecne na naszym terytorium, a niektórzy ludzie po prostu ich słuchają” – powiedział szef czeskiego rządu.

Dodajmy, że dzień wcześniej czeski rząd przetrwał w parlamencie głosowanie nad wotum nieufności. Opozycja twierdzi, że Fiala i jego gabinet nie poradzą sobie z inflacją i drożejącą energią.

Obecny czeski rząd zdecydowanie wspiera Ukrainę w związku z rosyjską inwazją i przekazuje ukraińskiej armii broń i sprzęt wojskowy, w tym czołgi i wozy opancerzone. W Czechach przyjęto też około 400 tys. uchodźców z Ukrainy.

Czechy, które obecnie pełnią rotacyjne przewodnictwo w Unii Europejskiej, chcą zwołać w przyszłym tygodniu nadzwyczajne szczyt, w celu wypracowania wspólnego podejścia państw członkowskich wobec kryzysu energetycznego.

Radio.cz / dw.com / AP / Bloomberg / Kresy.pl