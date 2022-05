Dania dostarczy Ukrainie wyrzutnię rakiet przeciwokrętowych Harpoon

Włochy, Dania, Grecja, Norwegia, Czechy i Polska znalazły się wśród 20 państw, które zapowiedziały nowe pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Jak podaje agencja Reutera, sekretarz obrony USA Lloyd Austin przekazał w poniedziałek, że około 20 krajów ogłosiło nowe pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy. Szef Pentagonu poinformował o tym dziennikarzy po wirtualnym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, które miało na celu koordynację dostaw uzbrojenia dla Kijowa.

Według Austina Dania dostarczy Ukrainie wyrzutnię Harpoon i pociski do obrony wybrzeża.

„Jestem szczególnie wdzięczny Danii za ogłoszenie przekazania wyrzutni Harpoon i pocisków, w celu pomocy Ukrainie w ochronie jej wybrzeża” – powiedział Austin cytowany przez ukraiński portal Europejska Prawda, według którego w telekonferencji wzięło udział ponad 40 ministrów obrony.

Szef Pentagonu dziękował też Czechom za przekazanie Ukrainie helikopterów bojowych, czołgów i systemów rakietowych.

Według niego kilka krajów poinformowało o przekazaniu „krytycznie potrzebnych” systemów artylerii i amunicji, m.in. Włochy, Grecja, Norwegia i Polska.

„Chciałbym również zwrócić uwagę na wiodącą rolę Wielkiej Brytanii w pomaganiu w koordynowaniu pomocy wojskowej oraz ogromną ilość brytyjskiej pomocy wojskowej, która nadal napływa na Ukrainę” – dodał Austin.

W ubiegłym tygodniu agencja Reutera dotarła do przecieków o tym, że rozważane jest wysłanie na Ukrainę dwóch rodzajów pocisków przeciwokrętowych: Harpoon produkowanych przez Boeinga oraz Naval Strike Missile (NSM) produkowanych przez przez norweskiego Kongsberga we współpracy z Raytheon Technologies. W przypadku Harpoonów jako przeszkodę wskazywano ograniczoną dostępność platform do wystrzeliwania z lądu, ponieważ jest to w większości pocisk morski, a Ukraina praktycznie straciła swoją flotę.

Inaczej jest w przypadku rakiet NSM, które mogą być wystrzeliwane z lądu. Według Reutersa „sojusznicy z NATO” mogliby wypożyczyć Ukrainie mobilne wyrzutnie naziemne, które są dostępne, oraz głowice bojowe z Norwegii. Źródła agencji podały, że Stany Zjednoczone starają się wypracować sposób, aby Ukraina uzyskała NSM i wyrzutnie od „europejskich sojuszników”.

