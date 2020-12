Co nowego na Kresach? (Kresowy Przegląd Tygodnia #6)

Etniczna Polka została ministrem sprawiedliwości na Litwie. Jednocześnie szefem MSZ został Gabrielius Landsbergisa powtarzający antypolskie działania swojego dziadka. Szef ukraińskiego INP-u poinformował, że tablicę na nagrobku UPA na górze Monastyrz odnowiła fundacja powiązana z obozem rządzącym. Przekazał on również, że jego instytucja chce uczyć polską młodzież historii. Dzięki zdecydowanej reakcji internautów jedna z firm transportowych zdecydowanie odcięła się od propagowania banderyzmu przez swojego pracownika. Zakończono remont kaplicy rodziny Krzyżanowskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Prok. Młynarczyk ponownie próbuje zaszkodzić portalowi Kresy.pl.

Aby otrzymywać co tydzień pełny Kresowy Przegląd Tygodnia na swoją skrzynkę mailową zapisz się w poniższym formularzu:

Kresy

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zatwierdził w poniedziałek skład rządu Ingridy Šimonytė. Zgodnie z tym, o czym pisały Kresy.pl, w nowym litewskim rządzie ministrem sprawiedliwości będzie Ewelina Dobrowolska z Partii Wolności, etniczna Polka i była radna Wilna – szerzej o jej postaci i zasługach pisaliśmy w poprzednim Przeglądzie. W ostatnich wyborach dostała się do parlamentu z list swojego liberalnego ugrupowania.

Jednocześnie ministrem spraw zagranicznych będzie Gabrielius Landsbergisa. Jak zwracaliśmy uwagę już w 2018 roku, jako lider litewskich konserwatystów powtarza antypolskie działania swojego dziadka, Vytautasa Landsbergisa, sprzed kilkunastu lat. Politycy AWPL-ZChR zaznaczali też, że Gabrielius Landsbergis popiera postulaty ruchów LGBT, choć nominalnie uchodzi za konserwatystę i chadeka. Dodatkowo, zdaniem Landsbergisa, „niektóre wybory Polski mogą wpłynąć na jej pozycję w regionie”, a „różnica zdań z Brukselą nie wzmacnia jej pozycji”, jako lidera w regionie. Dodajmy, że nowa minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė w 2018 roku należała do grupy polityków Związku Ojczyzny, którzy domagali się, żeby w szkołach mniejszości narodowych, w tym polskich, większość przedmiotów nauczana była po litewsku. Zdaniem przedstawicieli Polaków z Litwy, działania te miały na celu likwidację polskiej oświaty.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UIPN) Anton Drobowycz powiedział w wywiadzie dla ukraińskojęzycznego Naszego Słowa, że nieoficjalnie został poinformowany, iż tablicę na nagrobku UPA na górze Monastyrz na Podkarpaciu odnowiła Fundacja Wolność i Demokracja – organizacja powiązana z obozem rządzącym.

Szef UIPN potwierdził, że głównym tematem ostatnich rozmów z polskim IPN-em były kwestie poszukiwań i ekshumacji a także upamiętnień, w tym pomnika nagrobnego bojowników UPA na górze Monastyrz na Podkarpaciu, na którym przed wizytą Andrzeja Dudy na Ukrainie w październiku br. zamieniono starą, rozbitą tablicę na nową, ale pozbawioną nazwisk upowców i napisu „Polegli za wolną Ukrainę”.

Fundacja Wolność i Demokracja współtworzyła i wspierała stację TV Biełsat, a jako organizacja partnerska pośredniczyła w pozyskiwaniu oraz wdrażaniu wsparcia międzynarodowego dla Telewizji Biełsat. WiD jest wspierana, a także finansowana, m.in. przez polski rząd (m.in. MSZ czy MEN). Fundacji pomagały również m.in. Swedish International Development Cooperation Agency, norweskie MSZ, amerykańska organizacja Freedom House czy ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Kresy.pl poprosiły Fundację Wolność i Demokracja o odniesienie się do informacji podanej przez Antona Drobowycza.

Ponadto Drobowycz ujawnił, że podczas jego niedawnej wizyty w Polsce omawiano m.in. sprawę stworzenia specjalnego programu dla polskiej młodzieży dotyczącego studiowania historii Ukrainy. Szef UIPN nie powiedział, czy w sprawie wspomnianego programu dla polskiej młodzieży doszło do jakichś uzgodnień.

Dzięki reakcji internautów polska firma transportowa odcięła się od propagowania banderyzmu przez swojego pracownika i pociągnęła go do odpowiedzialności. Jak wynika z informacji zamieszczonych w sieci, w tym na portalu Lublin112.pl, ukraiński kierowca pracujący dla jednej z polskich firm transportowych umieścił za szybą swojej ciężarówki baner z napisem „BANDERA”. Ciężarówkę z tymi emblematami miano sfotografować na jednym z parkingów we Włoszech. Zdaniem internautów protestujących na facebookowym profilu firmy doszło do gloryfikacji Stepana Bandery – przywódcy ludobójczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo ponad 100 tys. Polaków.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak ustaliliśmy, chodzi o firmę Trans-Weg Transport mającą siedzibę w jednej z miejscowości w województwie świętokrzyskim. Na facebookowym profilu przedsiębiorstwa pojawił się we wtorek komunikat o tym, że firma dowiedziała się o sprawie dzień wcześniej z Facebooka i natychmiast zareagowała. Firma powiadomiła, że „bezapelacyjnie” odcina się od propagowania ideologii związanej z Banderą. „Doskonale sobie zdajemy sprawę z powagi sytuacji. Nie tolerujemy takich działań” – czytamy na stronie Trans-Weg Transport. „Przepraszamy wszystkich, którzy zostali dotknięci tą sytuacją. Kierowca został pociągnięty do odpowiedzialności” – poinformowano.

Konsulat Generalny RP w Łucku objął patronatem festiwal muzyki jazzowej, który odbył się w dawnym kościele pw. Narodzenia Matki Bożej i św. Antoniego w Równem, odebranym w 1958 roku katolikom i zamienionym na funkcjonującą do dzisiaj salę organową. Otwarty list wyrażający protest przeciwko patronatowi wystosowały środowiska katolickie i polskie z Wołynia. Pomimo protestów konsulat nie wycofał swojego patronatu, a na swoim Facebooku zamieścił relację z wydarzenia.

Instytut POLONIKA poinformował o zakończeniu remontu kaplicy rodziny Krzyżanowskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Kaplica przeszła we wtorek odbiór konserwatorski i została udostępniona zwiedzającym. W wykonanej w 2019 roku ekspertyzie oceniono, że kaplica Krzyżanowskich wymagała pilnej interwencji konserwatorskiej. Niektóre elementy kamiennych gzymsów groziły niekontrolowanym rozfragmentowaniem i upadkiem z dużej wysokości. Trzeba było zabezpieczyć tynki we wnętrzu kaplicy przed dalszym osypywaniem się, sprawdzić szczelność dachu i ewentualnie dokonać naprawy interwencyjnej. Na prace przeznaczono 1,65 mln złotych.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Warszawski prokurator Maciej Młynarczyk wystosował pismo do władz Łomży wzywając je do podjęcia bliżej niesprecyzowanych działań względem portalu Kresy.pl. Ponadto, choć miał już nie zajmować się ściganiem tzw. mowy nienawiści względem Ukraińców, to faktycznie dalej prowadzi tego typu działalność.

Na początku listopada 2019 roku prok. Młynarczyk napisał list do prezydenta Łomży, w którym „prosił głowę miasta o podjęcie działań” wobec wydawcy portalu Kresy.pl, Fundacji Kompania Kresowa, mającej tam swoją zarejestrowaną siedzibę. W opublikowanym na łamach „Naszego Słowa”, gazety dla Ukraińców w Polsce finansowanej z pieniędzy polskich podatników, Ihor Isajew, znany z notorycznego obrażania Polski i Polaków, twierdzi, że spowodowane było to tym, że „portal jest bezpośrednio powiązany z przestępstwami na gruncie nienawiści do Ukraińców”.

Kresy.pl