„Chodzi o nasze przetrwanie”. ZEA przygotowują się do lotu na Marsa

Pierwsza misja międzyplanetarna świata arabskiego ma wystartować za ok. 30 dni i dotrzeć na orbitę Marsa w lutym przyszłego roku. Chodzi o przetrwanie i przyszłość całego Bliskiego Wschodu, zadeklarowały przewodniczące projektowi Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Bezzałogowy lot na Marsa świata arabskiego jest wyraźnym sygnałem, że stary kartel eksploracji kosmosu, niegdyś ograniczony do supermocarstw, jest rozszerzany o nowe podmioty krajowe i firmy z sektora prywatnego.

„Marsjańska Misja Nadziei”, która ma się rozpocząć 15 lipca, jest przygotowywana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie od 2014 r. I według kierownika projektu, Omrana Sharafa, jest postrzegana jako integralna część długoterminowego rozwoju gospodarczego kraju. „Chodzi o przyszłość ZEA i nasze przetrwanie” – powiedział Sharaf.

Celem misji nie jest lądowanie na Marsie, ale okrążenie planety w celu zbadania dynamiki jej atmosfery przez cały rok marsjański (687 ziemskich dni) i stworzenie pełniejszego obrazu jej klimatu.

Jednym z celów jest zdobycie wiedzy o przyczynach utraty atmosfery na planecie, w tym o zanikaniu wodoru i tlenu na powierzchni. „Badamy planetę, która wygląda tak, jakby była bardzo podobna do naszej, ale przeszła pewną formę zmian do tego stopnia, że ​​nie może już mieć wody, jednego z głównych elementów składowych życia”, powiedziała minister zaawansowanej nauki i zastępca kierownika projektu Sarah al-Amiri. „Na przykład, jeśli na Marsie ma miejsce burza piaskowa, czy to zwiększa szybkość ucieczki wodoru i tlenu?”

Dane będą dystrybuowane do około 200 instytutów badawczych i będą stanowić uzupełnienie prac innych misji, w tym NASA, przekazali przedstawiciele ZEA.

„Celem jest świętowanie 50. rocznicy (powstania ZEA – red.) 2 grudnia 2021 r. docierając do Marsa i wysyłając bardzo wyraźną wiadomość”, powiedział Sharaf. „Będzie to przesłanie nie tylko dla młodzieży z Emiratów, ale dla młodzieży arabskiej. Ten region ma ponad milion młodych ludzi. Jest to region, który ponad 800 lat temu był generatorem wiedzy, przykładem współistnienia i współpracy, ludzi różnych wyznań budujących region. Gdy przestaliśmy to robić, cofnęliśmy się”.

ZEA wystrzeliły już cztery satelity do obserwacji Ziemi, początkowo we współpracy z Koreą Południową, a w zeszłym roku wysłały astronautę Hazzaa al-Mansooriego, swoją pierwszą osobę w kosmosie, na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

„W przypadku misji na Marsie od samego początku wymagano, abyśmy ją stworzyli, a nie kupili” – powiedział Sharaf. Zjednoczone Emiraty Arabskie musiały szukać partnerów zagranicznych w USA i Japonii, aby w rekordowym okresie pięciu lat przejść od deski kreślarskiej do platformy startowej. Współpracowano z University of Colorado, Arizona State University i Space Sciences Laboratory w Berkeley w Kalifornii, podczas gdy sama rakieta zostanie wystrzelona w japońskim centrum kosmicznym Tanegashima.

Amiri twierdzi, że nie jest to projekt ZEA tylko z nazwy, argumentując, że naukowcy z Emiratów musieli znaleźć się w centrum projektu, inaczej nie miałoby to żadnego sensu. Do niedawna informatyk kończący studia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich byłby w dużej mierze ograniczony do utrzymywania projektów opracowanych gdzie indziej, ale eksploracja kosmosu zapewniała możliwość rozwoju rdzennej kultury naukowców i inżynierów – powiedziała Amiri.

„Dało nam to większy apetyt na ryzyko”, powiedziała, dodając, że naukowcy z ZEA mają teraz możliwość rozwijania umiejętności potrzebnych w farmacji, biotechnologii i rolnictwie. Powiedziała, że ​​jest dumna z liczby kobiet z ZEA pracujących przy tworzeniu misji kosmicznej na Marsa.

W lipcu swoje marsjańskie misje kosmiczne planują zacząć także Chiny i USA.

