Putin skomentował sprawę broni nuklearnej w kosmosie

Jeśli chodzi o przestrzeń kosmiczną, to, co tam robimy, nie różni się od tego, co robią inne kraje, w tym USA – powiedział prezydent Rosji, Władimir Putin.

We wtorek podczas spotkania z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu, prezydent Rosji Władimir Putin wyraził zdziwienie, że Zachód podniósł temat rzekomych planów Moskwy w kwestii rozmieszczenia broni nuklearnej w przestrzeni kosmicznej. Informuje o tym rosyjska agencja TASS. Putin twierdzi, że to, co Rosja robi w kosmosie nie różni się od tego, co robią inne kraje, a USA o tym wiedzą.

„Co do przestrzeni kosmicznej, to robimy tam tylko to, co robią wszystkie inne kraje, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. I, oczywiście, macie rację, oni [USA – red.] w pełni dobrze o tym wiedzą” – powiedział Putin, zwracając się do Szojgu.

Rosyjski prezydent oświadczył też, że Rosja zawsze zdecydowanie sprzeciwiała się rozmieszczaniu w kosmosie broni nuklearnej i teraz też jest przeciw. Dodał, że stanowisko Moskwy w tej sprawie jest jasne i przejrzyste.

„To dotyczy tego zamieszania, które ostatnio wywołano na Zachodzie, w tym w USA, odnośnie rozmieszczania broni nuklearnej w kosmosie. Nasze stanowisko jest jasne i przejrzyste: zawsze byliśmy i jesteśmy teraz zdecydowanie przeciwni rozmieszczaniu w kosmosie broni nuklearnej” – powiedział przywódca Rosji.

Putin zapewniał też, że Moskwa wzywa nie tylko do istniejących obecnie porozumień w tym zakresie, ale że już wcześniej zaproponowała wzmocnienie współpracy. „Jednak teraz z jakiś powodów znów podnoszą ten temat na Zachodzie, i to w bardzo emocjonalnym tonie” – uważa polityk.

„Jeśli chodzi o przestrzeń kosmiczną, to, co tam robimy, nie różni się od tego, co robią inne kraje, w tym USA. I oczywiście masz rację, on wie tyle” – zapewnił Putin.

W ubiegły czwartek na waszyngtońskim Kapitolu odbyło się spotkanie dla czołowych przedstawicieli Izby Reprezentantów, izby niższej amerykańskiego parlamentu, poprowadzone przez Jake’a Sullivana, doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego. Dotyczyło ono nowych danych wywiadowczych, które wskazują, że Rosja jest w stanie umieścić na orbicie nuklearne systemy antysatelitarne. Wcześniej przewodniczący komisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów, republikański kongresmen Mike Turner wywołał poruszenie wśród kongresmenów, twierdząc, że muszą oni pilnie zapoznać się z informacjami o „poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego” i zorganizował w tej sprawie pilne spotkanie.

Przypomnijmy, że rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby przyznał, że dążenia Rosji do pozyskania „zdolności antysatelitarnej” są bardzo niepokojące, ale aktualne możliwości Rosjan nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla niczyjego bezpieczeństwa.

Według źródeł CNN, nowa broń antysatelitarna, nad którą pracują Rosjanie, a która wywołała poruszenie w Waszyngtonie, ma wykorzystywać impuls elektromagnetyczny, powstały w wyniku wybuchu jądrowego.

